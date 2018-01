"les forces armées sont en train de monter en puissance", dixit le chef d’Etat-major

© aBamako.com par A S

Passation de témoin entre le Général de Brigade M’Bemba Moussa Keita et Didier Dack

Bamako, le 08 mai 2017 La cérémonie de passation de commandement s’est déroulée en présence du ministre de la Défense et des Anciens combattants, Tiéna Coulibaly et de son homologue de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, le général Salif Traoré.