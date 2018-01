Communiqué de presse du Le Collectif des Ligues, Clubs et Associations Majoritaires relatif à la rencontre avec le ministre des sports - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Communiqué de presse du Le Collectif des Ligues, Clubs et Associations Majoritaires relatif à la rencontre avec le ministre des sports Publié le jeudi 4 janvier 2018 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

Conférence de presse du Collectif des clubs et ligues majoritaires

Le Collectif des Clubs et ligues majoritaires a animé une conférence de presse le 13 Septembre 2017 à la maison de la presse. Tweet

Le Collectif des Ligues, Clubs et Associations Majoritaires de la Fédération Malienne de Football, informent le peuple malien et l’opinion internationale que sur invitation du Ministre des sports une rencontre a réuni le mercredi 03 janvier 2018 une délégation dudit Collectif et le Ministre des sports entouré de ses proches collaborateurs.



Le Collectif remercie le Ministre pour son initiative à inviter les différents protagonistes pour une prise de contact afin de s’informer de l’évolution de la crise et proposer aux uns et autres sa solution de sortie de crise.



Au cours de cet entretien emprunt de cordialité et de sportivité, les membres du Collectif ont réaffirmé clairement au Ministre leur entière adhésion à la décision de la FIFA pour la mise en place d’un Comité de normalisation.



Ce Comité de normalisation sous l’égide de la FIFA, après l’échec de toutes les tentatives de résolutions locales serait un instrument idéal pour aplanir les problèmes et organiser des élections transparentes, libres et crédibles pour le bonheur de notre football.



Le Collectif encourage le Ministre dans son élan patriotique et le rassure de sa totale disponibilité à l’aider pour la réussite de sa mission.



Bamako, le 04 janvier 2018



Pour le Collectif



Le Président



Mamadou DIPA FANE