Le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA recoit MASAUD ALI ABORABI AL HARTHY L’ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA recoit MASAUD ALI ABORABI AL HARTHY L’ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite Publié le jeudi 4 janvier 2018 | Primature

Tweet

C’est avec l’ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite au Mali que Son Excellence Soumeylou Boubèye MAIGA a bouclé le ballet diplomatique de cette journée du 04 janvier 2018 qu’il a démarré peu après sa rencontre de prise de contact avec la nouvelle équipe gouvernementale.

Le diplomate saoudien et le Premier ministre ont d’entrée de jeu évoqué les excellentes relations d’amitié et de coopération qui unissent le Mali et l’Arabie Saoudite depuis plus de cinq décennies avant d’aborder les questions brulantes de l’heure auxquelles doit s’attaquer le nouvel attelage gouvernemental notamment la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger, la lutte contre le terrorisme et la réussite des échéances électorales prévues dans quelques mois.



L’ambassadeur saoudien a réaffirmé, à sa sortie d’audience, l’engagement de son pays à soutenir les efforts de notre pays pour un retour rapide de la paix et de la sécurité, gages de tout développement socio-économique.