le Premier ministre Soumeylou Boubeye accorde une audience à Alexey DOULIAN, ambassadeur de Russie au Mali

Il était quinze heures ce jeudi 04 janvier 2018 lorsque le Premier ministre Soumeylou Boubeye MAIGA accueillit le diplomate russe pour un entretien de près de quarante minutes qui a permis aux deux personnalités d’échanger sur les principaux axes de la coopération entre nos deux pays avant de réaffirmer leur volonté de redynamiser l’axe Bamako Moscou afin notamment afin de consolider et de diversifier d’avantage nos relations d’amitié et de solidarité vielles de 57 ans.

A sa sortie d’audience, Son excellence Alexey DOULIAN a réitéré le soutien de la Russie à notre pays dans la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme.

L’ambassadeur de Russie a enfin salué la nomination de Son Excellence Soumeylou Boubèye MAIGA dont il a rappelé la compétence et les grandes qualités d’homme d’état.