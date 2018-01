Élection Présidentielle de juillet 2018 au Mali : Dr Hamadoun Touré mène une campagne déguisée - abamako.com

News Politique Article Politique Élection Présidentielle de juillet 2018 au Mali : Dr Hamadoun Touré mène une campagne déguisée Publié le jeudi 4 janvier 2018 | mali24.info

A six mois de l’élection présidentielle dont le 1er tour est prévu en juillet 2018, les candidats affutent leurs armes. Si l’heure est à la réflexion au niveau des états-majors politiques, d’autres acteurs aspirant à briguer la magistrature suprême, grands méconnus du peuple mènent des campagnes à l’américaine ou l’européenne à travers des grandes affiches. C’est le cas du candidat déclaré de l’association Alliance Kayira, Dr Hamadou Touré, ancien directeur général de l’Union Internationale des Télécommunications (IUT). Partout en ville, on peut lire sur les panneaux d’affichages, qui a la solution ? Qui peut rassembler avec au fond un cheval blanc ? Sur les sites et dans certains journaux, on voit les mêmes slogans.



Le candidat Hamadoun Touré est-t-il en campagne déguisée en violation flagrante de la loi électorale qui interdit les publicités avant l’ouverture de la campagne ?



Dily Kane



mali24