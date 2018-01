Le Ministre des Sports invite la presse sportive à calmer le jeux pour une sortie de crise du football malien - abamako.com

"Notre football souffre depuis 3 ans, notre sport roi est malade, malade par la faute des dirigeants sportifs", s’est exprimé le nouveau Ministre des Sports, Jean Claude SIDIBE en s’adressant à la presse sportive malienne. Depuis 3 ans, différentes autorités ont oeuvré pour la paix dans le football, sans jamais y parvenir. Nommé il y a quelques jours seulement, le Ministre des Sport, Jean Claude Sidibé aussi a tenté une autre chance sans y parvenir non plus. Il a réussi au moins à calmer le dossier à apaiser les coeurs. Il a informé la presse qu’il a rencontré les protagonistes et Selon lui, il a eu une rencontre franche avec une partie des belligérants,



Le Ministre a déploré que le football malien ait échoué car la mise en place du Comité de Normalisation (CONOR) qui a été décidée par la FIFA est un échec. Mais selon lui la victoire viendra quand le CONOR réussirait à mettre à place un collège électoral.



Le ministre a rassuré qu’il ne doute pas que les personnes qui constitueront le CONOR, soient des personnes totalement indépendantes. Elles seront indépendantes du ministère des sports et également indépendantes des protagonistes pour que le travail soit fait dans le délais imparti soit le 30 Avril 2018.



Il a demandé à la presse qui a joué un rôle important dans la crise de calmer le jeux car dans la crise, une bonne partie de la presse a pris position et en prenant position selon le ministre, on quitte le débat pour être passionné.



A la suite de la rencontre avec le Ministre des sports, les différents protagonistes ont accepté de calmer le jeux et il faut que la presse malienne aussi prône l’apaisement.



Les responsables des associations de journalistes sportifs ont tous promis au ministre, d’oeuvrer non seulement pour la recherche de paix solution à la crise, mais également d’accompagner le Ministre afin qu’il réussisse dans la mission qui lui a été confiée par le Président de la République SEM Ibrahim Boubacar KEITA.



A la de la rencontre, le Ministre , Jean Claude SIDIBE a informé la presse qu’il va personnellement sillonner dès le Lundi prochain, les terrain d’entrainement des clubs pour rencontrer les dirigeants et les supporteurs. Cela est du jamais vu car au Mali nous n’avons jamais vu un ministre des sports se déplace sur les terrains d’entrainement des clubs en vue de leur parler.



Le ministre a demandé à la presse sportive également de relayer l’information pour qu’on calme le jeux pour le bonheur du football malien.



Le nouveau Ministre des Sports, Jean Claude SIDIBE, dans cet élan pourra certainement éteindre le feu du football malien qui est allumé depuis janvier 2015.



Fsanogo/aBamako