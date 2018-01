Tout savoir sur Qnet - abamako.com

Tout savoir sur Qnet Publié le vendredi 5 janvier 2018

La société Qnet limited est depuis quelques jours l’objet de sérieuse controverse dans notre pays. On l’accuse à tort ou à raison d’arnaquer les paisibles populations.



Dans un document déposé à notre rédaction, on peut lire que Qnet limited est une société internationale de vente directe, constituée et établie à Hong Kong où s’opère la vente de produit de qualité via son magasin en ligne depuis 1998 à travers des efforts d’entrepreneurs individuels. Elle est membre de la fédération mondiale des associations de la vente directe.



L’admission au sein de cette fédération est soumise à un processus intense d’examen des candidatures dans lequel le programme de rémunération de Qnet, ses politiques et ses procédures, les modalités et les conditions générales ont été rigoureusement analysés et approuvés comme étant équitables, éthiques et professionnels, peut-on lire.



Les clients découvrent les produits et les services de Qnet par les Représentants Indépendant (Ir). Selon les termes du document, un Ir est une personne qui s’inscrit sur le site de Qnet sous un numéro d’identification unique et a ainsi le droit de fournir des services marketing pour Qnet en promouvant ses produits et ses services auprès des clients. Un Ir agit en tant que contractant indépendant et n’est pas/ne peut être considéré comme employé, agent, associé ou représentant de Qnet, ajoute le document. A chaque fois qu’un Ir est impliqué dans une affaire douteuse, la société suspend et met fin à sa relation avec le fautif.



La vente directe est simplement le marketing des produits et de services directement aux consommateurs en ayant des échanges directs, sans rapport avec un point de vente. Qnet vend onze types de produits qui vont de produits de luxes et de collections aux produits d’énergie en passant par des soins personnels jusqu’au développement des affaires et développement personnel. Toutes les transactions sont effectuées à travers le site de commerce électronique de Qnet (www.qnet.net). Selon le document, les représentants Indépendants font la promotion des produits et réfèrent les clients au site électronique de Qnet dans un processus connu sous le nom de marketing de Réseau.



Comme l’indique le document, Qnet est une entreprise consciente de sa responsabilité sociale. C’est pourquoi, à travers sa fondation Rythm (s’élever pour aider l’humanité) soutient activement et contribue à aider les orphelinats, les enfants en situation d’handicap, les projets de secours aux sinistrés, la protection environnementale et les programmes ayant trait à l’alimentation et à l’eau dans le monde entier. Elle a participé à des programmes des Nations Unies, de l’UNICEF et du conseil des entreprises du Commonwealth.



Abdrahamane Sissoko