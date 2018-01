Création d’emploi : L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation joue sa partition - abamako.com

Création d'emploi : L'Observatoire National de l'Emploi et de la Formation joue sa partition Publié le vendredi 5 janvier 2018 | Le carréfour

© Aujourd`hui par DR

4ème session ordinaire du Conseil d’Administration d ONEF

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, M. Mahamane BABY, a présidé les travaux de la 4ème session ordinaire du Conseil d’Administration de l’Observatoire national de l’Emploi et de la Formation (ONEF), ce jeudi 23 février 2017, au Conseil national du Patronat du Mali (CNPM). Tweet

Au Mali la problématique de l’emploi est au cœur de la politique gouvernementale. Ces dernières années l’ONEF a constaté la persistance du chômage chez les jeunes diplômés contrairement aux non diplômés. C’est le résultat de l’enquête nationale sur l’emploi effectué auprès des ménages, à travers le dispositif de l’EMOP. Le thème retenu cette année par l’ONEF : « la problématique de l’insertion professionnelle des diplômés dans le marché du travail » est évocateur. La restitution des travaux de cette deuxième journée scientifique a eu lieu le jeudi 21 décembre 2017 au Conseil National du Patronat.



Dans un français clair comme l’eau de roche , le Directeur Général de l’ONEF Boubacar Diallo, n’est pas allé de main morte pour rappeler que les ressources humaines sont de plus en plus associées au succès des organisations, c’est un véritable atout concurrentiel, sur lequel repose tous les avantages compétitifs des organisations. Avant de poursuivre, avec regret que les entreprises ne s’aventurent pas à intégrer des jeunes qui manquent de compétences professionnelles.



Ce refus des entreprises, constitue une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités et l’insertion professionnelle reste l’un des défis majeurs à relever. L’objectif général de la présente journée a souligné Mr Diallo est de débattre sur la problématique de l’insertion des diplômés dans le marché du travail, afin de dégager des pistes de solutions devant améliorer l’employabilité et de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.



Dans son allocution, le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra a rappelé la politique du pouvoir qui est de donner de l’emploi à tous les jeunes du Mali. Avant d’indiquer que l’emploi reste le seul gage pour que les jeunes ne basculent pas vers des fléaux comme le terrorisme.



Faut-il le rappeler, l’ONEF est un Etablissement public à caractère scientifique et technologique. Il a été crée par l’ordonnance N0 2013-024/P-RM du 30 décembre 2013 , ratifiée par la loi N0 2014-012 du 26 mai 2014, l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation a pour mission principale de faires des études et de la recherche afin de fournir aux décideurs et aux usagers des informations fiables et régulièrement actualisées sur le marché du travail , au niveau national et régional , pour une meilleure régulation de ce marché.



Badou S. Koba