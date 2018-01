Le ministre de la réconciliation à ses collaborateurs : “Nous allons travailler avec tout le monde” - abamako.com

Le ministre de la réconciliation à ses collaborateurs : "Nous allons travailler avec tout le monde" Publié le vendredi 5 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Le premier conseil des ministres du gouvernement Abdoulaye Idrissa MAIGA

Le premier conseil des ministres du gouvernement Abdoulaye Idrissa MAIGA s`est tenu à Koulouba le Dimanche 16 Avril 2017. Photo: Monsieur Mohamed EL MOCTA Tweet

Profitant de la traditionnelle présentation de vœux, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Mohamed El Moctar affiche sa volonté à travailler avec tout le monde en vue d’instaurer une paix durable au Mali.



Au cours de cette rencontre, le porte-parole du département, Bassidi Coulibaly, a dressé le bilan des actions en faisant ressortir des résultats. Réunis au grand complet, le personnel du ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale a respecté la traditionnelle présentation de vœux de nouvel an au ministre.







M. Coulibaly, a félicité le ministre Mohamed El Moctar pour la confiance renouvelée du président de la République et du Premier ministre en sa modeste personne afin de conduire le processus de la réconciliation nationale endossé par la construction de la cohésion sociale. Ensuite, il a présenté les vœux les meilleurs de santé et de bonheur de l’ensemble du département au ministre avant d’associer à ces vœux les membres de sa famille et accompagnons.



Sans faire tout le bilan du ministre de la Réconciliation nationale, le porte-parole a néanmoins rappelé trois points majeurs ; à savoir : la tenue réussie de la Conférence d’entente nationale en mars-avril 2017, la création de la Mission d’appui à la réconciliation et des équipes régionales et l’exécution des projets d’accompagnement de la réconciliation nationale.



Les actions menées dans le cadre de la cohésion sociale sont considérables, soulignera-t-il. Ce sont, selon lui, des rencontres communautaires, des puits, des forages, des micros projets en faveur des femmes des jeunes favorisant la cohésion sociale en vue de préserver la paix dans le pays.



“Nous allons travailler avec tout le monde pour asseoir de façon durable la paix et le vivre ensemble dans un Mali où chacun compte”, a promis le ministre. Et de faire remarquer que la réussite de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale nécessite l’effort de tous les Maliens.



A.M. C.