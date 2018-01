En un mot : Réguler - abamako.com

En un mot : Réguler Publié le vendredi 5 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

L’utilisation des réseaux sociaux pour véhiculer des fausses informations et salir les noms de personnalités du pays interpelle tous. Une loi devra être initiée dans ce sens par les autorités de la communication.



Une telle mesure pourrait encadrer, voire restreindre l’utilisation de ses outils de communication. L’adoption et l’application de la loi réglementant les réseaux sociaux est d’urgence drastique dans la mesure où les dérapages se multiplient au quotidien. Qui est cette personnalité du pays qui n’a pas été visée par ces plumes acerbes et ces images truquées ? La toile, notamment les réseaux sociaux sont devenus des espaces de règlements de comptes politiques qui ne disent pas leur nom.



Au Mali, par ces temps qui courent, Facebook est utilisé comme une arme de destruction qui n’épargne ni l’honneur ni la vie privée des gens. D’où l’impérieuse nécessité de réguler son utilisation. C’est une question de salubrité publique qui doit avoir l’adhésion de tous.



DAK