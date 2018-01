Audience à la primature: l’ambassadeur du royaume chérifien du Maroc, Hassan NACIRI reçu par le premier ministre Soumeylou Boubèye - abamako.com

Audience à la primature: l'ambassadeur du royaume chérifien du Maroc, Hassan NACIRI reçu par le premier ministre Soumeylou Boubèye Publié le vendredi 5 janvier 2018

Le Premier ministre Soumeylou Boubèye a poursuivi ce vendredi 05 janvier 2018 la série d’entretiens qu’il ouvert avec les diplomates accrédités dans notre pays par l’ambassadeur du royaume chérifien du Maroc, Son Excellence Hassan NACIRI. « Le Maroc et le Mali qui entretiennent d’excellentes relations d’amitié et de coopération depuis les premières heures de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, doivent continuer à renforcer ces liens fraternels et la solidarité dont font montre déjà nos deux pays face aux grands défis sécuritaires et économiques auxquels ils sont confrontés » a notamment réaffirmé le diplomate marocain à sa sortie d’audience.



Son Excellence Hassan NACIRI a enfin renouvelé le soutien du Royaume chérifien à notre pays afin de relever les innombrables défis qui attendent la nouvelle équipe gouvernementale.