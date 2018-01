Silence, on se prostitue au marché de Baco-Djicoronie ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Silence, on se prostitue au marché de Baco-Djicoronie ! Publié le vendredi 5 janvier 2018 | Le Pays

Tweet

Au marché de Baco-Djicoronie en commune V du District de Bamako, on ne vend pas que des marchandises. En plus de celles-ci, le marché est pendant la nuit, le lieu d’une véritable prostitution.



Les magasins non utilisés par les commerçants, sont transformés en chambre et loués à des filles de joie et des hommes aux moralités douteuses. Ainsi, on assiste à un véritable ballet des filles et des hommes, cela dès la tombée de la nuit. Ces magasins ont été loués par la mairie en complicité avec l’ancienne équipe dirigeante du marché, confie une source.



A. Sissoko