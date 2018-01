Mopti : Un militaire blessé suite à l’attaque du poste de l’armée à Samadougou - abamako.com

Mopti : Un militaire blessé suite à l'attaque du poste de l'armée à Samadougou
Publié le vendredi 5 janvier 2018

Les faits se sont produits hier jeudi à Samadougou, localité relevant de la commune rurale de Sio (cercle de Mpoti), située à une trentaine de kilomètres de Sévaré. Des individus armés non identifiés à moto ont attaqué le poste de l’armée. C’est ainsi que des échanges de tirs ont opposé les militaires aux assaillants. L’assaut a donc été repoussé, toutefois l’on déplore un militaire blessé.



Les assaillants sont soupçonnés d’être des proches du prêcheur radical Amadou Koufa, leader de la Katiba d’Ançar Dine, membre du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM) d’Iyad Ag Ghali.



Cette attaque survient moins d’une année après celle ayant visé le même poste, au mois de février 2017. Ce jour-là, après avoir pris pour cible le poste de la gendarmerie, les assaillants se sont attaqués au domicile de Abdoulaye Guindo, un sous-officier de l’armée à la retraite. Une boutique contigüe à la maison de ce dernier a pris feu. Bien qu’aucune perte en vie humaine n’ait été déplorée, une personne du nom de Abdou Zerbo a été grièvement blessé et admise à l’hôpital Sominé Dolo de Mopti.