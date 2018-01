Un syndicat de sécurité dénonce la mauvaise gestion des sociétés de gardiennage au Mali - abamako.com

amako, Mali, 5 Janvier (Infosplusgabon) - Le comité syndical du Groupe 4 Securicore (G4S), une société de gardiennage multinationale basée à Londres, employant près de 2000 agents de sécurité au Mali, a vivement dénoncé, jeudi, la mauvaise gestion des sociétés de gardiennage dans ce pays.







Au cours d'une conférence de presse à Bamako, le comité a particulièrement déploré la mauvaise gestion de la société G4S et la situation difficile que vivent les travailleurs de cette entreprise au Mali.







Son secrétaire général, Mamadou Sidibé, a notamment dénoncé le non respect de l'accord entre la direction de G4S-Mali et le syndicat, signé en décembre 2016, et le non respect des engagements pris le 27 octobre 2017.







Le syndicat avait déposé un préavis de grève de 72 heures pour ce mois de janvier pour exiger



la satisfaction de ses doléances dont le paiement d'une prime de risque de 40.000 FCFA à tous les travailleurs de la société.







Le comité syndical a enfin lancé un appel au gouvernement malien afin de trouver une solutions à leurs problèmes.







Outre le Mali, le Groupe 4 Sécuricore emploie des agents dans plusieurs pays du continent africain, rappelle-t-on.