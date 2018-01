Le nouveau Premier ministre malien salue l’excellence des relations liant le Maroc et le Mali - abamako.com

Le nouveau Premier ministre malien salue l'excellence des relations liant le Maroc et le Mali
Publié le vendredi 5 janvier 2018

Le nouveau Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maiga a salué, vendredi à Bamako, l’excellence des relations « multiséculaires » et « multiformes » liant le Maroc et le Mali.



M. Maiga s’est dit, lors d’une audience accordée à l’ambassadeur du Royaume au Mali, Hassan Naciri, convaincu que les liens entre les deux pays se consolideront davantage dans le cadre de l’intégration régionale et continentale.



A cette occasion, le responsable malien a sollicité un soutien accru du Royaume pour relever les défis de stabilisation et de réconciliation au Mali.



Par ailleurs, M. Maiga a souligné que la mobilisation des acteurs nationaux et locaux, ainsi que le soutien de la communauté internationale contribueront à relever les défis qui s’imposent et à réaliser les objectifs escomptés par le Mali.



A rappeler que M. Maiga a remplacé Idrissa Maïga, quatrième Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, après Oumar Tatam Ly (septembre 2013-mars 2014), Moussa Mara (avril 2014-janvier 2015) et Modibo Keïta (janvier 2015-avril 2017).