l’eau potable (Somagep) s’est tenue le jeudi 28 décembre. Elle était présidée par le président du Conseil d’administration (Pca), Pr Younouss Hamèye Dicko. L’ordre du jour de la session portait sur l’examen et l’approbation des budgets prévisionnels 2018 qui se chiffrent à plus de 106,55 milliards de Fcfa, l’état d’exécution du budget 2017 du 30 juin 2017 et la situation financière de la société au 30 septembre 2017.



Selon le président du Conseil d’administration de la Somagep, Pr Younouss Hamèye Dicko, les projets de budgets 2018 ont été élaborés dans le but d’atteindre les objectifs assignés à la société dans les contrats d’affermage et de performance. A le croire, ces objectifs ambitieux visent à assurer une évolution permanente et pérenne du secteur de l’eau potable, à garantir la continuité du service et à améliorer la qualité des prestations à la clientèle.







Pour le président du Conseil d’administration, l’année 2018 sera marquée par la mise en œuvre du Programme présidentiel d’urgences sociales (Ppus) qui se traduira par la reprise et l’intégration dans du périmètre de concession d’au moins 56 nouveaux centres constitués de tous les chefs-lieux de cercles et de villes frontalières.



A ses dires, comme en 2017, les régions du Nord vont connaître les effets des projets de réhabilitation des infrastructures qui sont en cours d’exécution. “Dans la dynamique des programmes déjà entrepris en 2017, la Somagep poursuivra en 2018 ses efforts en matière d’augmentation du taux d’accès à l’eau potable par la réalisation de 91 000 branchements sociaux dans la capitale Bamako et dans les villes de Sikasso, de Koutiala, de Kayes et de Kati”, a-t-il ajouté.



Ce, dans le cadre des Projets d’appui au programme sectoriel Eau et Assainissement (Prosea) et de Kabala. A l’en croire, ces différents projets auront pour conséquence majeure l’amélioration des conditions de vie des populations, celles des villes nouvellement intégrées, telles que Koro, Bankass, Niono et Dioro, qui bénéficieront de 900 branchements sociaux.



S’agissant du budget prévisionnel de 2018, il se répartit comme suit. Les besoins d’investissement sont arrêtés à la somme de 12,80 milliards de francs Cfa et seront entièrement financés sur fonds propres et à travers les concours bancaires. En ce qui concerne le Budget d’exploitation prévisionnel, il s’élève à un chiffre d’Affaires de 30,38 milliards de Fcfa avec comme principales composantes les ventes d’eau, les travaux remboursables, les frais de location et d’entretien compteurs. Quant aux produits d’exploitation, ils sont estimés à 30,97 milliards de francs Cfa, soit une hausse de 14,69 par rapport aux projections à fin décembre 2017. Les charges d’exploitation sont arrêtées à 32,40 milliards de francs Cfa, soit une hausse de 17,32 par rapport aux projections à fin décembre 2017. Pour réussir les défis assignés à la Somagep, le président du Conseil d’administration a exhorté les administrateurs à gagner le pari de l’intégration des nouveaux centres.



A cet effet, il a indiqué que le gouvernement du Mali a consenti d’énormes efforts dans le renforcement des capacités de production et de distribution de la Somagep en outillant les adductions d’eau potable des agglomérations de Kayes, Sikasso, Kati et Koutiala. S’y ajoute la réalisation, en cours, de la future station de production d’eau de Kabala qui, à partir de janvier 2019, fournira 288 000 mètres cubes d’eau supplémentaires à la ville de Bamako.



Boubacar PAÏTAO