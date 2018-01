1ers jeux nationaux de la jeunesse : Bamako, Koulikoro et Sikasso, le tiercé gagnant - abamako.com

1ers jeux nationaux de la jeunesse : Bamako, Koulikoro et Sikasso, le tiercé gagnant
Publié le samedi 6 janvier 2018

Démarrés le 24 décembre, les premiers Jeux nationaux de la jeunesse ont connu leur épilogue, le 30 décembre dernier, par la remise des médailles, au Stade du 26 Mars. Ainsi, le district de Bamako occupe la 1ère place suivi respectivement des régions de Koulikoro et de Sikasso.



Le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) vient d’organiser avec succès les premiers Jeux nationaux de la jeunesse. Ce grand rendez-vous a regroupé pendant une semaine (du 24 au 31 décembre 2017 au Stade du 26 Mars) près de 900 jeunes venus de toutes les régions : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, Taoudéni et Ménaka. Sans oublier Bamako.







De l’avis des participants, ces jeux ont tenu toutes leurs promesses sur tous les plans. Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître, reconnait le président du Cnosm, Habib Sissoko.



Sept disciplines étaient retenues pour cette première édition. Il s’agit de l’athlétisme, basket-ball 3×3, handball, karaté, taekwondo, volley-ball et football féminin.



Au classement général, le district de Bamako arrive en première position avec 19 médailles en or, 7 en argent et 3 bronzes. La région de Koulikoro occupe la 2ème place avec 6 médailles d’or, 4 d’argent et 4 de bronze. La région de Sikasso s’est classée 3ème avec 3 médailles d’or, 7 d’argent et 5 de bronze.



Mopti et Tombouctou occupent respectivement les 4ème et 5ème places avec 3 médailles d’or, 3 d’argent et 5 de bronze ; 2 médailles d’or et 2 d’argent.



Ménaka, bien que nouvelle région, occupe le 6ème rang avec 2 médailles d’or tandis que Taoudénit, une autre nouvelle région, vient en 7ème position avec une médaille d’or et 3 d’argent.



La participation de la région de Ségou a été très décevante puisqu’elle s’est classée 8ème avec une médaille d’or, 2 d’argent et 7 de bronze. Même appréciation pour la région de Kayes qui a enregistré seulement 2 médailles d’argent et 6 de bronze.



Les régions de Gao et Kidal ferment la marche. Ainsi Gao occupe la 10ème place avec une médaille d’argent et 3 de bronze, tandis que Kidal a enregistré une médaille d’or et une médaille de bronze.







A.B. HAÏDARA