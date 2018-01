Changement à la tête du ministère des sports : Me Jean Claude Sidibé face aux défis - abamako.com

Changement à la tête du ministère des sports : Me Jean Claude Sidibé face aux défis Publié le samedi 6 janvier 2018

© aBamako.com par FS

Me Jean Claude Sidibé est le nouveau ministre des Sports depuis le samedi 30 décembre 2017. Il a officiellement pris fonction, mardi dernier, suite à la passation de service avec Housseini Amion Guindo, désormais ministre de l’Education nationale. Me Jean Claude Sidibé mesure déjà l’ampleur et l’importance des défis qui l’attendent.



C’est avec beaucoup de fierté que le monde sportif a accueilli la nomination de celui qui avait en mains les destinées de la Fédération malienne de basket-ball, Me Jean Claude Sidibé, un pur produit de l’Ecole nationale d’Administration (Ena) où il a obtenu une maitrise en droit privée, option Sciences juridiques. Il dispose également de plusieurs diplômes supérieurs obtenus dans de grandes écoles. Il s’agit du Diplôme d’Etudes Supérieures (D.E.S) en management, option “Banques et Systèmes financiers” obtenu à Paris 1 Panthéon Sorbonne de l’Institut d’Administration des Entreprises (I.A.E) et du Diplôme du centre option “Banque” du Centre d’études financières économiques et bancaires (Cefeb) de Marseille.



Me Jean Claude Sidibé a participé de janvier à février 1999 au cours de pratique juridique de l’entreprise et de l’investissement EILC 7F de l’Institut international du droit du développement (IDLI) de Rome.



Sur le plan professionnel, le nouveau ministre des Sports a commencé sa carrière à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) comme Assistant au DER Sciences juridiques. A ce titre, il était chargé des cours de travaux dirigés en droit civil, droit pénal général, droit commercial des sociétés et de l’encadrement des mémoires de fin d’études en 4ème année. C’est en décembre 1993 que Me Jean Claude Sidibé a fait son entrée dans le milieu des affaires, notamment des établissements bancaires. C’est ainsi qu’il fut responsable adjoint du département juridique de la Bank Of Africa (Boa-Mali) avant d’être responsable du département juridique et contentieux de la même banque, de mai 2000 à mars 2004. Il était chargé de conseils juridiques pour la Direction et tous les services et de la représentation devant les juridictions civiles, sociales, commerciales et administratives. Il avait aussi en charge de l’élaboration de conventions de prêts, prises de sûretés réelles et personnelles, relation avec les auxiliaires de justice, rapports trimestriels, annuels. Sans oublier l’animation du Comité contentieux hebdomadaire.



Me Jean Claude Sidibé a également fait un tour au Tribunal de commerce de Bamako entre janvier 2000 et juillet 2005 comme Juge consulaire.



Me Jean Claude Sidibé a servi à la Banque régionale de solidarité (Brs-Mali) et la Holding Cofipa en tant Conseiller juridique chargé du secrétariat du Conseil d’administration, conseiller du directeur général. Il était chargé de l’élaboration de conventions de prêts, de la gestion des garanties, de la représentation devant les juridictions, des relations avec les professionnels du droit, le comité d’impayés, le comité contentieux…



En tant que dirigeant sportif, Me Jean Claude Sidibé a toujours été un grand amoureux de la balle au panier. Il a débuté en tant que président de la Ligue de basket-ball du district de Bamako puis vice-président de la Fédération malienne de basket-ball avant d’en être élu président en mai 2014.



L’histoire retiendra que, sous ses rêves, le Mali a remporté 9 titres continentaux dans plusieurs catégories. Ce n’est pas pour rien que Me Jean Claude Sidibé a été désigné Meilleur dirigeant sportif en 2015 par le Comité national olympique et sportif du Mali.



Sur le plan international, il est considéré comme l’un des meilleurs présidents de fédérations de basket-ball pour avoir apporté sa touche au basket-ball malien.



C’est en mai prochain que le mandat de Me Jean Claude Sidibé devrait se terminer. Après son départ au département des Sports, l’intérim est assuré par son 1er vice-président, Bassékou Doucouré, un autre dirigeant sportif très respectueux.



Me Jean Claude Sidibé est né le 6 mai 1964. Il est marié et père de trois enfants. Il parle français, anglais, russe et bamanan.



