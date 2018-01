Le ministre Jean Claude Sidibé, lors de la passation de service : ” Je compte sur l’ensemble des cadres et des agents du département pour trouver une issue à cette crise du football qui n’a que trop duré “ - abamako.com

C’est dans une atmosphère très détendue que le désormais ancien ministre des Sports, Housseini Amion Guindo, a passé le flambeau au nouveau titulaire de ce département, Maître Jean Claude Sidibé, le mardi 2 janvier dernier dans la salle de réunion du ministère des Sports. Au cours de cette cérémonie de passation de service, le nouveau patron du ministère des Sports a lancé un appel solennel à tous les cadres de son département pour s’engager dans la résolution de la crise du football.



près quatre ans passés à la tête de ce département des Sports, Housseini Amion Guindo, désormais en charge du ministère de l’Education nationale, a fait ses valises. Il a été remplacé par Maître Jean Claude Sidibé, un fait connaisseur du sport puisse que président de la Fédération malienne de basketball jusqu’à sa nomination à la tête du ministère des sports, le 30 décembre dernier. Pour cette cérémonie de passation service, les deux personnalités étaient entourées par les cadres dudit ministère, les membres de leur famille, ainsi que leurs proches collaborateurs. Dans son discours de remerciement, Housseini Amion Guindo a souligné que durant son passage à la tête du département des Sports, plusieurs performances ont été enregistrées et cela grâce aux engagements des cadres et agents du ministère. “Je profite de cet instant pour remercier l’ensemble des personnels du département des Sports pour m’avoir servi durant ces quatre ans avec loyauté, engagement et détermination. Je souhaiterais qu’avec mon ami Jean Claude Sidibé, les relations soient encore les plus cordiales possibles et que l’engagement de tout un chacun ne fasse défaut. J’ai eu de très bonnes relations avec Maître Jean Claude Sidibé lors qu’il était à la tête de la Fédération malienne de basketball et je vous rassure que le ministre Sidibé est un homme de défi et il va tout mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs”, a-t-il précisé.



Quant au nouveau ministre des Sports, il a entamé ses propos en précisant qu’il n’a pas été nommé ministre des sports pour remplacer Housseini Amion Guindo, mais pour lui succéder car on remplace quelqu’un qui n’a pas bien fait. “Ministre des Sports c’est un bail. On est là pour quelques temps, mais les cadres sont ici en permanence, donc nous sommes de passage. Et j’espère que vous allez m’aider à faire en sorte que mon temps de location au ministère des Sports se passe comme cela a été le cas du ministre sortant. Je voudrais compter sur la détermination de tout un chacun pour qu’ensemble nous puissions atteindre nos objectifs qui sont la promotion et le développement des sports. Pendant mon échange avec le ministre Guindo, il m’a remis tous les dossiers. J’ai vue qu’il n’y a pas beaucoup de problèmes avec les autres Fédérations sportives, mais avec la Fédération de football c’est le contraire. Donc, je compte sur l’ensemble des cadres et des agents du Département pour trouver une issue à cette crise du football qui n’a que trop duré”, a-t-il expliqué.



Rappelons que Maître Jean Claude Sidibé est en terrain connu, puisqu’il est un grand amoureux des sports. Il a même été pendant quatre ans président de la Fédération malienne de basketball où il a remporté 9 trophées continentaux et avec toutes les catégories. Alors, bonne chance à Jean et son équipe !



Mahamadou TRAORE