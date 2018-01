Bocar Moussa Diarra lors du lancement de l’alliance KAYIRA : “Dr Hamadoun Touré est notre candidat à la présidentielle de 2018. C’est un homme compétent, neuf et propre” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Bocar Moussa Diarra lors du lancement de l’alliance KAYIRA : “Dr Hamadoun Touré est notre candidat à la présidentielle de 2018. C’est un homme compétent, neuf et propre” Publié le samedi 6 janvier 2018 | Aujourd`hui

© aBamako.com

Lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita

Bamako, le 11 juin 2015, le CICB a abrité la cérémonie de lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita, c`était sous la Haute présidence de SEM, Ibrahim Boubacar KEITA Tweet

Dr Hamadoun Touré, ancien secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications et actuel conseiller spécial du président du Rwanda, Paul Kagamé, vient d’être désigné officiellement désigné candidat à la présidentielle de 2018 par le mouvement “Alliance Kayira” dont il sera ainsi le porte-flambeau. C’est donc parti pour une grosse campagne au cours de laquelle l’Alliance Kayira, qui regroupe plusieurs associations et mouvements, est prête à faire connaitre son candidat à tous les Maliens.



Ça y est ! Le Docteur Hamadoun Ibrahim Larab Touré est bel et bien candidat à l’élection présidentielle de 2018. La révélation a été faite lors du dîner de lancement de l’Alliance Kayira, le 30 décembre dernier, au Sofitel Amitié de Bamako. Cet événement très riche en couleurs a tenu toutes ses promesses puisque la grande salle de l’hôtel avait refusé du monde. En effet, certains invités étaient même obligés de rester dehors pour suivre en direct cette cérémonie. Et d’autres ont préféré rentrer chez eux, faute de place. C’est dire que Dr Hamadoun Touré est bien parti pour mobiliser du plus grand nombre d’électeurs en vue de briguer la magistrature suprême.







Parmi les invités de marque, on peut citer entre autres, Dr Choguel Kokalla Maïga du Mpr, Jeamille Bittar du MC-ATT, Moussa Oumar Diawara dit Baty, sans oublier des représentants d’autres formations politiques, de la société civile et de la diaspora malienne.



Pour joindre l’utile à l’agréable, l’Ensemble Instrumental était là pour tenir en haleine l’assistance pendant deux heures d’horloge.



C’est devant ce beau monde que le président de l’Alliance Kayira, Bocar Moussa Diarra (il fut président de l’Um-Rda et ministre de la République) a pris la parole pour souhaiter la bienvenue. Selon lui, Alliance Kayira est un mouvement politique, “qui se veut un creuset où les Maliens et les Maliennes de toutes ethnies, de toutes confessions, de toutes professions, de toutes régions, de toutes appartenances politiques se retrouveront pour recréer la confiance, planter et entretenir les germes de l’espoir et de l’espérance”.



“Je salue la présence de mon ami et frère le Dr Hamadoun Touré pour le soutien duquel l’Alliance Kayira s’est constituée. Votre présence témoigne pour nous de votre attachement à notre pays meurtri et de votre ardente volonté de participer à sa rédemption. L’analyse profonde de la situation actuelle de notre pays nous a amené à un diagnostic terrible et terrifiant” dira-t-il.



L’Alliance Kayira, précisera Bocar Moussa Diarra, est “une offre politique qui mettra tout en œuvre pour endiguer ce péril entretenu par un système corrompu et irrespectueux du peuple qu’il s’évertue à infantiliser par des incantations stériles et démagogiques. Notre offre s’adresse à la société civile, aux associations, aux groupements, aux syndicats, aux professions, aux légitimités locales plus singulièrement à la jeunesse aux femmes de notre pays, aux partis politiques prêts à s’engager dans la rupture”.



Dr Hamadoun Touré, une fierté du Mali et de l’Afrique



Selon Bocar Moussa Diarra, l’Alliance Kayira soutiendra la candidature du Dr Hamadoun Touré à la Présidentielle de 2018. “Notre pays a besoin d’une reprise en mains et d’un leadership de type nouveau, compétent, patriote et vertueux. Dans cette perspective, l’Alliance Kayira a décidé de soutenir la candidature à l’élection Présidentielle de 2018 d’un homme aux qualités exceptionnelles qui remplit les critères les plus pertinents pour les fonctions du leader dont notre pays a besoin pour se réhabiliter et s’assumer dans l’honneur”. Il a déclaré à qui veut l’entendre que : “Dr Hamadoun Touré est un homme compétent, neuf et propre. Brillant homme de sciences, éminent spécialiste en télécommunications, il est de renommée internationale. Il a atteint au nom du Mali et de l’Afrique les niveaux élevés dans la hiérarchie du système des Nations Unies en ses qualités respectivement de directeur général et secrétaire général de l’Union internationale de Télécommunications. En cette qualité, il a décidé pour le monde entier de la politique de développement de nouvelles technologies de l’information et des conventions de leur utilisation. Seul Malien jamais élu et réélu dans le système très sélectif des Nations Unies, le Dr Hamadoun Touré a été la fierté de l’Afrique et du Mali là où le destin l’a appelé à les servir”.



Pour le président de l’Alliance Kayira, Dr Hamadoun Touré est assurément de compétence avérée et reconnue : “sorti par la grande porte du système des Nations Unies avec la reconnaissance de la Communauté internationale, le Dr Hamadoun Touré a été sollicité par plusieurs chefs d’Etats africains, auprès desquels il assure aussi pour certains des fonctions de conseiller spécial, pour porter sur les fonts baptismaux Smart Africa, organisation chargée de conduire l’Afrique vers un marché global de l’information et commun du numérique basée à Kigali, au Rwanda.



Dr Hamadoun Touré, hors de portée de critiques ou de bruits de casseroles, a réussi partout grâce à sa rigueur, sa probité et l’exigence sur lui-même de se faire respecter par le bon exemple qu’il s’impose”.



Autre critère sur le choix de Dr Hamadoun Touré, c’est bien sa virginité politique, selon le président de l’Alliance Kayira. “Aucune connexion avec les partis politiques qu’il respecte cependant et qu’il a vu évoluer et observé les insuffisances. Affranchi de toutes pressions de partisans, il pourra avec des Maliens patriotes donner la pleine mesure de ses capacités et mettre à la disposition de notre pays sa riche expérience internationale. Dr Hamadoun Touré est le candidat aux triples qualités, à savoir compétent, propre et neuf. Nous avons bien conscience du seul défi réel à remonter pour le sacre du candidat : le faire connaitre de tous les Maliens où qu’ils se trouvent à l’intérieur comme à l’extérieur. Nous ne considérons pas sa virginité politique comme un défi, mais bien un avantage car il est clair et patent pour tous les Maliens qu’avoir été chef de parti politique, ministre, Premier ministre, député et président de l’Assemblée nationale ne font pas un bon président. Donc nous mettons d’ores et déjà en garde ceux qui s’apprêtent à mettre en avant l’absence physique de notre candidat hors du Mali comme une faiblesse. Nous pensons, quant à nous, que c’est à cause de l’échec de ceux qui étaient là que le Mali appelle au secours un de ses fils d’ailleurs. Nous nous réjouissons pour notre pays de disposer des enfants compétents, sérieux et soucieux de son bien-être et de celui de leurs compatriotes et qui sont disponibles pour relever tous les défis”.



S’agissant de l’élection présidentielle, le président de l’Alliance Kayira lance un appel à la classe politique afin de s’engager très rapidement dans la mise en place d’une entente patriotique pour imposer par des moyens démocratiques l’alternance politique. Cette entente, dira-t-il, sera axée autour des exigences. Il s’agit de la tenue des élections générales de 2018 à bonne date, l’opposition vigoureusement à toutes tentatives de cheminement vers un incertain constitutionnel et rejet de toute idée de transition. Sans oublier l’audit du fichier électoral et l’état des lieux des cartes Nina, la transparence des élections et la reconnaissance des résultats du scrutin présidentiel par tous. Et enfin l’engagement à un report de voix en faveur de celui des candidats qui arrive au second tour.



En tout cas, le président de l’Alliance Kayira est convaincu que l’alternance politique se réalisera et que Dr Hamadoun Touré sera le prochain président élu du Mali avec l’aide de Dieu.



Ce dîner a été marqué par plusieurs témoignages de personnalités et responsables d’associations et groupements de la diaspora, de la société civile…prêts à soutenir la candidature de Dr Hamadoun Touré.



A.B. HAÏDARA







Dr Hamadoun Touré candidat de l’Alliance Kayira :



“Nous n’avons d’autre choix que de gagner la présidentielle de 2018″



Dr Hamadoun Touré candidat de l'Alliance Kayira : "Nous n'avons d'autre choix quede gagner la présidentielle de 2018"

“Dr Hamadoun Touré

Selon Dr Hamadoun Touré, le changement est bien possible. Raison pour laquelle, il appelle l’Alliance Kayira et les sympathisants à s’engager dans la mobilisation en vue de la Présidentielle de 2018. Le Dr Touré décline les grands axes de son programme qui donnent la priorité est accordée à la lutte contre la corruption, au rétablissement de la justice sociale, à la promotion de la jeunesse et de la femme, à la décentralisation, aux défis énergétiques et bien sûr aux questions sécuritaires



Dr Hamadoun Touré était visiblement très satisfait de ce dîner de lancement de l’Alliance Kayira pour soutenir sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2018. Accompagné par sa charmante épouse, Dr Touré a apprécié à sa juste valeur la mobilisation des militants et sympathisants du mouvement politique “Kayira”. Selon lui, le défi n’est autre que de gagner la prochaine présidentielle. Pour ce faire, il demande à l’Alliance Kayira de serrer davantage la ceinture afin que ce rêve puisse se réaliser. Pour Dr Hamadoun Touré, la prochaine élection présidentielle, c’est celle de la vérité. “Nous n’avons pas d’autres choix que de gagner cette élection” dira-t-il. La lutte contre la corruption, la justice sociale, la promotion de la jeunesse et de la femme, la décentralisation, les défis énergétiques et bien sûr les questions sécuritaires demeurent les préoccupations de Dr Touré. “S’agissant de la corruption, c’est très clair : tolérance zéro. Nous allons lutter efficacement contre ce fléau et nous avons aujourd’hui la solution” dira-t-il. Il a profité de cette opportunité pour rendre un vibrant hommage aux soldats tués au front. “La situation du pays se dégrade tous les jours. Et la solution passe obligatoirement par le changement. Oui, le Mali a besoin du changement. Oui, le changement est possible. Je le dis par conviction et par mes expériences. Au cours de ma campagne, j’exposerai ma vision pour le Mali. C’est un rêve que je veux faire pour mon pays” dira Dr Touré.



Notons que Dr Hamadoun Touré est le directeur exécutif fondateur de Smart Africa, qui est une alliance stratégique mise en place par les chefs d’Etats africains sous la présidence de Paul Kagamé. Il s’agit de former un marché digital africain unique pour créer les conditions de développer l’industrie des TIC en Afrique et d’offrir des opportunités d’emplois à la jeunesse africaine.



Dr Hamadoun Touré dispose d’une carrière professionnelle très riche. Il a servi à ICO Global communications en tant que directeur général Afrique jusqu’à son élection à l’Union internationale de télécommunications (IUT) en octobre 1998.



A.B.H