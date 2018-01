Recettes douanières 2017 : L’objectif de 585 milliards de Fcfa a été atteint - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Recettes douanières 2017 : L’objectif de 585 milliards de Fcfa a été atteint Publié le samedi 6 janvier 2018 | Aujourd`hui

© aBamako.com par A S

7eme rencontres régionales des Douanes de l’Afrique occidentale et centrale

Bamako, le 24 octobre 2016 la rencontres régionales des Douanes de l’Afrique occidentale et centrale s`est tenu a Bamako Tweet

On sait que le directeur général Aly Coulibaly et son équipe ont versé au Trésor public 52 milliards 300 millions de nos francs en novembre dernier. Selon nos informations, la barre de 50 milliards de Fcfa en termes de mobilisation de recettes sera sûrement franchie pour le mois de décembre. Pour le moment, ces recettes n’ont pas été bouclées. Ces résultats très encourageants méritent d’être salués. Cela dénote de la détermination et de l’engagement des douaniers à jouer leur partition pour renflouer les caisses du Trésor public et faire face aux nombreuses dépenses de l’Etat.



Malgré ces bons résultats, il faut reconnaitre que la douane malienne a toujours besoin du soutien et de l’accompagnement des autorités. Aujourd’hui, seuls les bureaux des régions de Kayes, Sikasso, Koulikoro, Ségou travaillent comme il le faut en termes de mobilisation des recettes douanières, contrairement à certaines régions du Nord.







D’ores et déjà, l’Inspecteur général Aly Coulibaly et son équipe sont à pied d’œuvre pour faire mieux qu’en 2017. Puisque l’objectif fixé par le Budget national connaitra sûrement une augmentation cette année. On parle de près de 600 milliards Fcfa en 2018.



A.B. HAÏDARA