News Sport Article Sport Le président Habib Sissoko lors de la présentation de vœux du comité national olympique et sportif du Mali : “Nous avons franchi beaucoup de chemins, mais il faut reconnaître que beaucoup restent à faire encore” Publié le samedi 6 janvier 2018 | Aujourd`hui

Le personnel du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) vient de respecter la tradition en présentant ses vœux au président Habib Sissoko. C’est dans une cérémonie cordiale et fraternelle que cette présentation de vœux s’est déroulée, le mercredi dernier.







Au nom du personnel, Tidiane Niambélé a eu l’insigne honneur de prendre la parole pour présenter les vœux les meilleurs, de bonne et heureuse année au président du Cnosm, Habib Sissoko. “C’est une joie immense de présenter les vœux à celui qui est aujourd’hui notre premier responsable. Monsieur le Président, le Nouvel An se présente à nous sous le double signe. Il s’agit d’abord de vous présenter nos vœux de meilleure santé, de prospérité et de longévité à vous, à votre famille et à tous vos proches. Autre sens, c’est vous souhaiter un joyeux anniversaire puisque vous avez soufflé, le 2 janvier 2017, vos 59 bougies” dira-t-il.



Tidiane Niambélé a saisi cette opportunité pour jeter un regard sur le bilan de l’exercice 2017 du Comité national olympique et sportif du Mali. Parmi les réalisations figurent en bonne place l’adoption de la loi régissant le sport au Mali, l’organisation des Premiers Jeux nationaux de la jeunesse tenus du 24 au 31 décembre à Bamako et bien sûr le Musée olympique. “Monsieur le Président, vous dirigez une super structure, qui est considérée comme la mère de toutes les fédérations. Tous nos actes constituent une véritable culture. C’est dire qu’il n’y a pas de place pour la division. Il s’agit de la valeur de vivre ensemble. Nous souhaitons que 2018 soit une année d’entente dans votre responsabilité et sous votre responsabilité” précise Tidiane Niambélé. Avant de mettre un accent particulier sur la bonne gouvernance au niveau du Cnosm. “Au niveau du Cnosm, il existe bel et bien la bonne gouvernance. Nous sommes quotidiennement bousculés par le président Habib à mieux faire pour le bonheur du mouvement olympique et sportif”.



Le président Habib Sissoko était visiblement très ému de cette présentation de vœux qui est une tradition depuis des années au niveau du Cnosm. Il a saisi cette opportunité pour remercier l’ensemble du personnel, avant de souhaiter une bonne et heureuse année. Selon Habib, le Cnosm a fait du chemin depuis son arrivée en 2000. “Nous avons franchi beaucoup de chemins malgré nos maigres moyens. Nous avons été le premier Comité à créer une comptabilité et un poste de directeur exécutif. Mais nous sommes convaincus aussi que beaucoup restent à faire encore. Nous devons nous battre pour faire de notre Comité l’un des meilleurs” dira Habib Sissoko.



L’occasion était bonne pour rendre un vibrant hommage à l’ex-ministre des Sports, Housseini Amion Guindo, pour son soutien et son accompagnement, notamment la loi régissant le sport malien et le Musée olympique. “Tout ce que nous avons réalisé, c’est grâce au soutien du ministre Guindo. La loi sur le projet est un vieux projet, mais c’est sous son impulsion qu’elle a été adoptée par l’Assemblée. Avant son départ du département des Sports, il a mis à notre disposition un siège pour abriter le musée olympique qui est l’une de nos ambitions. Je dis vraiment merci au ministre Guindo” précisera-t-il.



Autre satisfecit du président Habib, c’est la bonne organisation des Jeux nationaux de la jeunesse qui ont regroupé près de 900 jeunes venus de toutes les régions du Mali. “Je peux dire que mon rêve est enfin réalisé. Aujourd’hui, beaucoup de pays veulent s’inspirer de ces jeux. Je suis très satisfait de l’organisation de ces jeux” dira-t-il.



A.B. HAÏDARA