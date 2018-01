Tombouctou : Libération d’un militaire à la retraite et un civil kidnappés à Zarho au mois de juillet dernier - abamako.com

Tombouctou : Libération d'un militaire à la retraite et un civil kidnappés à Zarho au mois de juillet dernier
Publié le samedi 6 janvier 2018

Deux civils enlevés au mois de juillet dernier, par des individus armés non identifiés dans la localité de Zarho, relevant de la commune de Ber, située à environ 170 km à l’est de Tombouctou, ont été libérés, ce vendredi 5 janvier.



Selon nos sources, leurs ravisseurs les ont abandonnés à quelques kilomètres au nord de la ville et c’est à pieds qu’ils ont pu entrer à Tombouctou. La même source d’ajouter que les désormais ex-otages sont en bonne santé et leur libération a été obtenue suite à l’intervention d’un comité au niveau du groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM) qui les a blanchis des soupçons de collaboration au profit des forces françaises à Zarho. Localité où de nombreuses personnes ont été arrêtées par des soldats français de l’Opération Barkhane avant l’enlèvement de ces deux civils.



Il est à signaler que les ex-otages font partie de la tribu Kel Ançar et ils ont pour noms Mohamed Inaborchad et Inazem Ag Elkheir. Rappelons que Mohamed Inaborchad est un militaire à la retraite, reconverti dans le domaine de l’enseignement du français à Zarho et il n’a jamais quitté le village depuis. Il en est de même pour Inazem Ag Elkheir, un paysan de son état connu pour son honnêteté et son pacifisme.