C’est jeudi 4 janvier que la cérémonie de remise des trophées aux meilleurs footballeurs de l’année par la Confédération africaine de football (CAF) s’est déroulée à Accra, au Ghana. Cet événement annuel a vu la participation de plusieurs personnalités du monde sportif dont des ministres, des présidents de fédérations, des footballeurs, des entraîneurs et des arbitres. En un mot, des acteurs du football.



L’ex-président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra, était bel et bien à cette prestigieuse cérémonie. Il était parmi les invités de marque de la CAF. Cette marque de considération prouve à suffisance que cet homme a laissé un bon souvenir au niveau de l’instance dirigeante du football africain. L’histoire retiendra qu’il a contribué à hisser le niveau du football malien avec deux trophées remportés dans la catégorie des cadets. Ce qui est une première dans les annales du football malien. Et c’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que l’inspecteur général de police a répondu à cette invitation.







A.B. HAÏDARA