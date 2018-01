Burkina: un assaillant tué lors de l’attaque d’une gendarmerie proche du Mali - abamako.com

© Autre presse par DR

Combattants du groupe Ansar Dine près de Tombouctou au Mali, avril 2012

Ouagadougou, 6 jan 2018 (AFP) - Un assaillant a été tué vendredi lors de

l'attaque du poste de gendarmerie de Kelbo, localité située à 75 km de Djibo,

dans le nord du Burkina Faso, frontalier au Mali, a appris samedi l'AFP de

sources concordantes.

"Une attaque a visé le poste de gendarmerie de Kelbo, occasionnant de

nombreux dégâts", a déclaré à l'AFP une source sécuritaire.

L'attaque qui "a eu lieu peu avant 19h00 a duré plusieurs minutes, sans

faire de victimes du côté des forces de défense et de sécurité", a précisé

cette source, évoquant la mort d'un assaillant.

Le corps sans vie d'un "homme à la peau claire", a été retrouvé par les

populations de Kelbo, au lendemain de l'attaque, a déclaré à l'AFP un

responsable local joint sur place, précisant que les assaillants ont également

abandonné des "motocyclettes, des armes et des munitions".

Un renfort d'un "détachement militaire" a permis de "mettre en déroute" les

assaillants et "plusieurs objets ont été retrouvé au cours d'un ratissage" qui

a duré toute la nuit, a-t-on confirmé de source sécuritaire.

Le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre

d'attaques jihadistes depuis le premier trimestre 2015, qui ont fait 133 morts

en 80 attaques, selon un bilan officiel.

Début novembre 2017, quatre assaillants avaient été tués lors d'une attaque

contre un détachement militaire qui effectuait une patrouille de

reconnaissance à Ariel (nord).

En décembre 2016, une attaque contre un bataillon du groupement des forces

antiterroristes, stationné à Nassoumbou, près de la frontière malienne, avait

fait douze morts. Cette attaque, la plus meurtrière contre l'armée, avait

suscité une vive émotion dans le pays.

