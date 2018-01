Le Ministre des Sports reçoit le double champion d’Afrique 2015 et 2017 de Kick Boxing, Moussa Guediera - abamako.com

Le Champion d’Afrique de Kick Boxing mi lourd, le malien Moussa GUEDIERA accompagné du président de la Fédération Malienne de Kick Boxing, Dr Abdoulaye COULIBALY a présenté le vendredi, 5 Janvier 2018 sa ceinture au Ministre des Sports, Jean Claude Sidibé. La cérémonie s’est déroulée dans la salle de conférence du département des sports.



Le Président de la Fédération Malienne de Kick Boxing, très ému a affirmé que ce titre a été conquis grâce aux efforts du département des sports car selon lui, il y a 3 mois, il est passé au Ministère pour dire que l’athlète malien Moussa Guediera a remporté à Yaoundé en 2015, le titre de champion d’Afrique mi lourd de Kick Boxing.



Les institutions internationales de Kick Boxing donnent l’opportunité au champion de venir défendre son titre dans son pays qui est le Mali. Le ministre en charge du département des Sports à l’époque Housseni Amion GUINDO a accepté la demande et a investi des moyens pour l’organisation de ce combat. Par la grâce de Dieu, le 29 Décembre 2017, l’athlète Moussa Guidiera a confirmé son titre face à un combattant Nigerian. Le champion Moussa Guidiera est originaire de Falo et le maire de la commune de Falo a tenu à être présent à cette cérémonie.



Le Président de Fédération Malienne de Kick Boxing a fait savoir au Ministre, Me Jean Claude SIDIBE que le Mali est double champion d’Afrique et ce titre donne droit au Mali d’organiser en Mai 2018, le Championnat du Monde Intercontinental de Kick Boxing. Le Président de la Fédération Malienne de Kick Boxing confiant du talent du l’athlète Moussa Guidiera a demandé au Ministre de leur donner une fois de plus l’occasion d’être champion du Monde en 2018.



Le Ministre des sports en recevant les deux ceintures s’est dit très content, et il a aussitôt pris l’engagement de tout mettre en oeuvre pour organiser le championnat du Monde Intercontinental au Mali afin de donner l’opportunité à l’athlète malien Moussa Guediera d’être champion du Monde.



Fsanogo/aBamako