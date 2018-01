Afrique Fousseni Diabaté : Le Franco-Malien proche de Leicester - abamako.com

Afrique Fousseni Diabaté : Le Franco-Malien proche de Leicester Publié le dimanche 7 janvier 2018 | afrik-foot.com

Leicester a entamé des discussions avec le Gazélec Ajaccio pour tenter de boucler le transfert de Fousseni Diabaté.



On ne devrait plus revoir Fousseni Diabaté (22 ans) sous le maillot du GFCA en 2018. L’attaquant franco-malien lié au club gazier jusqu’en 2020, serait en effet tout proche de rejoindre le club de Leicester City, évoluant en Premier League. Selon L’Equipe, des derniers détails restent à régler mais le joueur est attendu lundi en Angleterre pour y passer sa visite médicale. L’indemnité de transfert serait comprise entre 3,5 et 5 M€, hors bonus.



Confirmant des contacts bien avancés, la direction du Gaz tenait cependant à préciser que rien n’était encore officiel au niveau d’un transfert, qui pourrait lui permettre, d’effectuer une belle opération financière. Dans les colonnes de L’Equipe, Yacine Ayad, le conseiller du joueur, a tenu à clarifier la situation vendredi : « Leicester a entamé des discussions entre clubs pour Fousseni. Mais à ce stade, il n’y a encore rien de fait d’autant que le Gazélec a reçu d’autres offres de Ligue 1 comme de l’étranger ces derniers jours. »



Auteur de trois et d’une passe décisive cette saison avec le Gazélec Ajaccio, Fousséni Diabaté est une des révélations de la Ligue 2.