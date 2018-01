Kidal : Attaque contre un véhicule de la MINUSMA - abamako.com

Kidal : Attaque contre un véhicule de la MINUSMA Publié le dimanche 7 janvier 2018

Les faits se sont produits, ce samedi 6 janvier, en plein cœur de la ville de Kidal. C’est un engin explosif, sans doute une mine qui visait un véhicule de la MINUSMA.



Fort heureusement, aucune victime ni de blessé n’a été déploré puisque la décharge a été activée avant le passage dudit véhicule.



Il faut dire que depuis un certain temps, les attaques se multiplient contre les forces onusiennes et celles de l’opération Barkhane. La plupart du temps, elles sont l’œuvre d’éléments du leader d’Ançar Dine, Iyad Ag Ghali non moins chef du groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM).