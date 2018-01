Tennis : le Togo accueillera l’édition 2018 des championnats juniors ITF/CAF de l’Afrique de l’ouest et centrale - abamako.com

Tennis : le Togo accueillera l'édition 2018 des championnats juniors ITF/CAF de l'Afrique de l'ouest et centrale Publié le dimanche 7 janvier 2018 | Xinhua

La Fédération internationale de tennis (ITF) et la Confédération africaine de tennis (CAT) organisent avec le soutien du Fonds de développement du Grand Chelem (GSDF) l'édition 2018 des championnats ITF/CAF de l'Afrique de l'ouest et centrale des jeunes (juniors) individuels et par équipes respectivement du 8 au 11 janvier et du 12 au 16 janvier à Lomé.



Le Bénin, le Cameroun, le Cap Vert, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la République Centrafricaine, la RDCongo, le Sénégal et le Togo sont conviés à y prendre part. "Aussi les joueurs juniors d'autres nationalités désireux d'améliorer leur classement mondial prendront part à ces compétitions", a confié vendredi le président de la Fédération togolaise de tennis (FTT), Romain Tagba.



"L'ouverture du circuit est prévue pour le lundi 8 janvier et les finales se joueront le 11 janvier pour le tournoi individuel et le 16 janvier pour le tournoi par équipes suivies de remise des médailles", a précisé le président de la FTF.