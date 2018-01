Arrivée de Telecel au Mali : Des Maliens se prononcent - abamako.com

Dramane Dembélé, réparateur de moto



Réduction du coût de communication au Mali



Je suis très content de l’arrivée de Telecel Mali longtemps attendue par la population malienne. A mon avis, l’arrivée de Telecel Mali va beaucoup contribuer à la réduction du coût de communication au Mali, ainsi qu’à l’accès du maximum des maliens au téléphone et à l’internet. Pour cela, je ne peux que me réjouis avec cette bonne nouvelle qui ne fera que le bonheur des consommateurs maliens. Car, les offres proposées par la Direction générale de la Société Telecel correspondent parfaitement aux attentes et aux besoins des consommateurs maliens. Je profite l’occasion pour remercier les plus hautes du pays pour avoir donné cette chance aux Maliens en octroyant cette 3ème licence à la Société Telecel Mali, afin de donner les services de qualité aux Maliens. Je souhaite bon vent à Telecel.







Abdoul Karim Diakité, consommateur à Lafiabougou secteur I : Contribution à la réduction du taux des chômages des jeunes



Je suis ravi de l’arrivée de Telecel Mali, parce qu’avec 3 réseaux les tarifs de communications vont obligatoirement diminuer. Auparavant avec Malitel et Orange les consommateurs ont été toujours victimes de problèmes de répondeurs et pleins d’autres difficultés. Je pense qu’avec l’arrivée de Telecel tout cela va changer. En termes d’employabilité des jeunes, je suis sûr et certain que cette nouvelle société de téléphonie va contribuer à la réduction du taux de chômages des jeunes maliens, un problème récurrent au Mali.



Je demande aux responsables de Telecel de créer une différence entre leur société et les 2 autres réseaux existants au Mali pour enfin attirer le maximum de clients. Je souhaite la bienvenue et bon vent à Telecel-Mali.







Nia Dialla Keïta, journaliste à lexpressdumali.com : C'est un espoir ravissant pour l'information et la communication



Je pense que l'arrivée du groupe d'ATEL avec sa marque commerciale Telecel ML dans notre pays est une bonne initiative. Une bonne chose dans la mesure où ce 3eme réseau viendra renforcer les capacités d'information et de la communication du Mali. Nos concitoyens pourront désormais choisir entre 3 réseaux, afin de mieux faire l'économie de leurs ressources, de la communication et voir l'utilisation de l'Internet à moindre coût. Aussi, l'un des facteurs les plus importants constants, c'est que son arrivée permettra de booster l'économie du pays à travers l'emploi d'un certain nombre des jeunes maliens qui pourront être mieux outillés à servir notre pays dans les jours à venir dans ce domaine.



Ainsi, pour ce qui me concerne, particulièrement nous les hommes de média, je ne saurai le dire comment Telecel va exactement apporter à l'économie malienne, mais je suis sûr et certain que son poids va peser sur la concurrence entre ces 3 réseaux. Ce qui va permettre un soulagement téléphonique, une meilleure accessibilité de l'Internet à Bamako aussi bien qu'à l'intérieur du pays.



Pour terminer, je profite de leur slogan “Offrir plus” et de certains mots de son DG qui disait que le réseau Telecel met à la disposition de la population malienne des services de téléphonie et d'internet de très haute qualité et d'une grande fluidité, pour dire non à l'achat de conscience, mais plutôt que tous les maliens aient un véritable projet de développement.







Issa Camara, Banquier à la retraite, et journaliste : Cadeau de Telecel aux premiers clients, une première au Mali



« L’arrivée de Telecel Mali est une bonne chose surtout pour nous les acteurs de l’information ». « C’est un avantage pour nous les hommes de médias dans le cadre du traitement et de la diffusion de l’information ». « Nous venons d’avoir des téléphones gratuitement avec 100 500 FCFA de crédit, une première au Mali ». C’est un acquis, en plus de cela, l’arrivée de Telecel va créer une concurrence dans le domaine de télécommunication au Mali.



C’est une bonne chose pour les consommateurs maliens. Auparavant, nous payons une puce Malitel à plus de 200.000 FCFA Mais avec l’arrivée d’Orange Mali, les puces sont aujourd’hui à 500 FCFFCFA. Peut-être qu’avec ce 3ème réseau les puces seront vendues à moins de 500 FCFA avec d’autres avantages on ne sait pas. Dans toutes les façons c’est la population malienne qui va en bénéficier.







Endé Ombotibé, journaliste : Bienvenue à Telecel Mali



L’arrivée de Telecel Mali est une très grande chose, car depuis des années la population malienne l’attendait avec impatience. Ils ont remporté le marché y a longtemps et les gens ont commencé à se décourager et que les autorités du pays ont même attribué la 4ème licence ; avant même le lancement du 3ème réseau. Mais, si aujourd’hui les activités commerciales de Telecel Mali ont été lancées, c’est une très bonne chose et les consommateurs maliens qui vont gagner. Au début avec Malitel, il fallait dépenser plus de 200 000 FCFA pour une seule puce. Orange est venue ça diminuer. Mais avec ce 3ème réseau je crois que ça va beaucoup diminuer au plus grand intérêt et bonheur des consommateurs. Je suis sûr et certain, obligatoirement que les coûts vont baiser, car ce sera la concurrence. Je crois que c’est une bonne chose et on leur souhaite la bienvenue et surtout que les consommateurs gagnent.







