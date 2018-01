Les quatre axes prioritaires du gouvernement SBM - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les quatre axes prioritaires du gouvernement SBM Publié le lundi 8 janvier 2018 | Infosept

© Autre presse par DR

Conseil des ministres

Tweet

Le Conseil des Ministres du nouveau gouvernement dirigé par le PM Soumeylou Boubèye Maiga, s'est réuni en session ordinaire, le vendredi 05 janvier 2018 dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba sous la présidence de M. Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République.



A l’ouverture de cette session, le Président de la République a fixé les axes prioritaires de l’action gouvernementale. Il s’agit de la poursuite de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger, de l’endiguement de l’insécurité grandissante dans le centre du pays, la satisfaction de la demande sociale par l’accélération de la mise en œuvre du Programme Présidentiel d’Urgences Sociales et l’organisation d’élections transparentes, crédibles et apaisées.



S’agissant de la mise en œuvre de l’Accord, le Président de la République a exhorté les membres du Gouvernement à poursuivre les efforts pour maintenir le climat de confiance entre les parties signataires et à initier un projet de loi sur l’entente nationale pour prendre en charge les propositions de la Conférence d’Entente Nationale.



Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l’insécurité, le Président de la République a invité les membres du Gouvernement à poursuivre et à intensifier la mise en œuvre de la Loi d’Orientation et de Programmation Militaire et la Loi d’Orientation et de Programmation Sécuritaire.



Le Président de la République a demandé le renforcement des structures et des mécanismes nationaux et internationaux mis en place, dont le G5 Sahel et à accélérer sans délai l’opérationnalisation effective du Plan de Sécurisation Intégrée des Régions du Centre.

Concernant la satisfaction des besoins essentiels des populations. Egalement, le Président de la République a exhorté les membres du Gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du Programme Présidentiel d'Urgences Sociales qui comporte de vastes chantiers sur la santé, le désenclavement, l’éducation, l’énergie, l’eau et l’agriculture.



Le Président de la République a invité les membres du Gouvernement de tout mettre en œuvre pour l’organisation d’élections libres, transparentes, crédibles et apaisées en tenant compte de la loi sur le genre afin d’assurer la représentativité des femmes aux postes électifs.

Pour la réalisation de l’action gouvernementale, le Président de la République a exhorté les membres du Gouvernement à former une équipe unie et solidaire, animée par le souci de l’intérêt supérieur de notre pays.