19ème session du Conseil d'Administration de la SOMAGEP
Publié le lundi 8 janvier 2018

La Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP) a tenu le 28 décembre 2017, la 19ème session de son conseil d’administration. C’était sous la présidence du Prof. Younouss Hamèye Dicko, Président du Conseil d’Administration de la SOMAGEP. On notait aussi la présence du directeur général de la SOMAGEP, M. Boubacar Kane et des autres administrateurs de la société.



Les travaux de cette session portaient principalement sur l’examen et l’approbation des budgets prévisionnels d’exploitation et des investissements pour 2018, l’état d’exécution du budget 2017 au 3 juin 2017, la situation financière de la société au 30 septembre 2017. Pour le Président du conseil d’administration, Pr Younouss Hamèye Dicko, les projets de budgets 2018 ont été élaborés dans le but d’atteindre les objectifs assignés à la société dans les contrats d’affermage et de performance.



Selon lui, ces objectifs ambitieux visent à assurer une évolution permanente et pérenne du secteur de l’eau de potable, à garantir la continuité du service et améliorer la qualité des prestations à la clientèle. Ainsi, le PCA a souligné que l’année 2018 sera surtout marquée par la mise en œuvre du Programme Présidentiel d’Urgences Sociales. Ce qui se traduira, entre autres, par la reprise et l’intégration du périmètre de concession d’au moins 56 nouveaux centres constitués de tous les chefs-lieux de cercles et de villes frontalières.



Aussi, il a fait savoir que comme en 2017 les régions du nord vont connaitre les effets des projets de réhabilitation des infrastructures qui sont en cours d’exécution. De même, l’entreprise poursuivra en 2018 les programmes déjà entrepris en 2017, notamment en matière d’augmentation du taux d’accès à l’eau potable à travers la réalisation de 91 mille branchements sociaux dans la capitale et les villes comme Sikasso, Koutiala, Kayes et Kati dans le cadre des projets d’appui au programme Sectoriel Eau et Assainissement et de Kabala.



Par ailleurs, le PCA a expliqué que les populations des villes nouvellement intégrées, telles que Koro, Bankass, Niono et Dioro bénéficieront de 900 branchements sociaux. S’agissant du budget d’exploitation, le PCA dira que le budget d’investissement repose sur les besoins de renforcement et de renouvellement des moyens de production et de distribution de l’eau potable ainsi que d’autres besoins. En ce qui concerne les budgets prévisionnels de 2018, il a déclaré que les besoins d’investissement sont arrêtes à la somme 12,80 milliards de FCFA et qu’ils seront entièrement financés sur fonds propres et à travers les concours bancaires.



En ce concerne le budget d’exploitation prévisionnel, il affiche un chiffre d’affaires de 30,38 milliards de FCFA avec comme principales composantes les ventes d’eau, les travaux remboursables, les frais de locations et d’entretien compteurs. Selon le PCA, les produits d’exploitation sont estimés à 30,97 milliards de FCFA, soit une hausse de 14,69% par rapport aux projections à fin décembre 2017. Pour les charges d’exploitations, elles sont estimées à 32,40 milliards de FCFA, soit une hausse de 17,32% par rapport aux projections à fin décembre 2017. Ceux-ci dégagent un résultat d’exploitation prévisionnel avant impôts pour l’exercice 2018 de -2,67 milliards de FCFA.