Passation de service au Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme Publié le lundi 8 janvier 2018 | La Dépêche

La cérémonie de passation de service entre le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires Foncières sortant, Maitre Mohamed Ali Bathily, et le ministre de l’Habitat, et de l’Urbanisme entrant, Monsieur Cheick Sidya Sissoko dit Kalifa , s’est déroulée le mercredi 03 janvier 2018 dans les locaux du bâtiment N°4,sis à la Cité administrative.











Les ministres sortant et entrant se sont entretenus pendant quelques minutes, à huit-clos, pour les conseils d’usage. Ils ont fait un tour d’horizon des grands dossiers dans les domaines de l’Habitat et de l’Urbanisme, puis ont signé le PV de passation



Ensuite, les deux ministres ont rencontré, dans la salle de conférence, leurs collaborateurs, y compris les chefs des services centraux, services rattachés et organismes personnalisés.



Le ministre sortant a présenté et félicité le ministre entrant pour le choix porté sur lui par le Président de la République et le Premier Ministre. Il a remercié le personnel pour la qualité de la collaboration et l’accomplissement des missions assignées au Département.







Le ministre entrant pour sa part a remercié son prédécesseur pour les travaux réalisés et les chantiers ouverts.







Il a salué sa capacité d’adaptation et de compréhension des situations nouvelles de travail. Il mesure l’ampleur des tâches qui l’attendent et espère pouvoir réussir avec l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs.



Pour réussir cette mission, le ministre compte sur un engagement fort de l’ensemble de ses collaborateurs car, a-t-il conclu, on ne peut bâtir un édifice sans l’implication de tous les opérateurs.