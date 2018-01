Session extraordinaire à l’assemblée nationale ce lundi : Pour l’adoption du statut autonome des enseignants - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Session extraordinaire à l’assemblée nationale ce lundi : Pour l’adoption du statut autonome des enseignants Publié le lundi 8 janvier 2018 | L'Observatoire

© aBamako.com par A S

L`adoption de la loi des finances à l`Assemblée Nationale du Mali

L`Assemblée Nationale du Mali a procédé à l`adoption de la loi des finances 2018, le 22 Décembre 2017. Tweet

En session extraordinaire, les députés vont examiner et voter des projets de loi ce lundi 8 janvier. Le statut autonome des enseignants et la convoitise des grévistes figurent parmi des projets de loi soumis à l’appréciation des honorables députés.



En grève depuis le 18 décembre dernier, le collectif des syndicats de l’éducation, signataires du 15 octobre 2016 (fondamental et secondaire) peut se réjouir de la volonté du Gouvernement de faire adopter le statut autonome des enseignants ce lundi à l’Assemblée nationale. Principal point de revendication des grévistes, le vote de loi, concernant le statut particulier des enseignants va probablement mettre fin à la grève pour la bonne marche de l’année scolaire.







Le 8 janvier 2017, le gouvernement et le collectif des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 vont signer un accord sur l’application des points de revendications dont le statut particulier des enseignants.



En effet, avec le statut autonome, le personnel enseignant aura une nouvelle grille indiciaire annexée de 16 échelons par suppression du dernier échelon de la classe exceptionnelle avec comme indice plancher 235 et indice plafond 1060.



Pour répondre à la demande des syndicats, le gouvernement a soumis à l’Assemblée nationale, non seulement des projets de loi pour l’adoption, mais aussi le statut autonome des enseignants. Il faut noter que cette initiative du gouvernement permettra de mettre fin à la grève à répétition.



O.M