Génie Militaire : Des partants à la retraite honorés

Le Chef d’Etat-major Général Adjoint des Armées, le Général de Brigade Abdoulaye Coulibaly a rendu un hommage mérité le 29 décembre 2017 aux 27 personnels partants à la retraite du Génie Militaire. C’était à l’occasion de la cérémonie de la grande couleur organisée sur la place d’armes du 34ème Bataillon du Génie Militaire.



Ils sont 11 officiers et 16 sous-officiers à faire valoir leur droit à la retraite à partir du 31 décembre 2017. Selon le chef de corps du 34ème B.G, le Lieutenant-colonel Sidy Lamine Traoré, cette cérémonie vise à encourager et accompagner les dignes fils du Génie qui vont aller se reposer après plusieurs années de bons et loyaux services rendu à la nation.’’ C’est le lieu de remercier à sa juste valeur ces retraités pour les efforts consentis et toutes les souffrances physiques et morales qu’ils ont endurés en raison de la spécificité des missions’’, a-t-il soutenu.



‘’Vous avez su par vos qualités exceptionnelles et la correction de votre attitude au sein des FAMa, vous faire estimer et respecter aussi bien par vos supérieurs et vos subordonnés. Vous avez en résumé rempli votre mandat à la satisfaction de tous’’, a poursuivi le Lieutenant-colonel Traoré.



En outre, il a précisé que la Direction du Génie et ses partenaires infatigables sont entrain de se battre corps et âmes pour que le Génie garde son drapeau de corps spécialiste. C’est pourquoi, dit-il que plusieurs formations ont été organisées sur les techniques de recherche et de neutralisation des engins explosifs par les instructeurs américains et l’UNMAS.