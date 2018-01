Le CEMGA au plus près de la troupe à Gao : Remise de galons et de médailles - abamako.com

Le CEMGA au plus près de la troupe à Gao : Remise de galons et de médailles Publié le lundi 8 janvier 2018 | La Dépêche

A l’occasion de sa visite à Gao, le CEMGA en a profité pour remettre des galons et des médailles à certains personnels.











En effet, dans son sac à dos, le Général avait des galons et des médailles. L’occasion est opportune pour les récompenses. Ainsi, certains promus pour compter du 1er janvier reçu officiellement et solennellement leur galon. C’était au cours d’un cérémonial. C’est toujours un plaisir et un honneur de recevoir son galon du chef, se réjouit un des neuf récipiendaires.



En plus des promus, une bonne douzaine d’autres personnels FAMa, tous grades confondus, ont aussi reçu leur médaille commémorative de campagne. La médaille commutative de campagne consacre la récompense, l’engagement pendant au moins six mois sur un théâtre d’opérations.



Il est utile de souligner que tout cela revêt un caractère symbolique à plus d’un titre. D’abord cette remise officielle et solennelle exprime l’attention et le souci à ceux qui sont engagés dans les opérations et qui ne peuvent de ce fait jouir à temps réel de certaines situations. Ensuite elle donne la preuve que les efforts et le mérite sont toujours récompensés. Enfin elle participe du réconfort moral de la troupe. Tous les personnels se convainquent que plus jamais la gestion de ces questions-là ne sera problématique. La confiance se rétablit progressivement mais assurément.



Nul doute pour le soldat : le simple fait pour le chef d’être au plus près de lui témoigne de l’intérêt que le chef porte aux opérations et à la troupe.