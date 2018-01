Soutien à IBK pour 2018 : Le Mouvement politique Arc-en-ciel marque sa rentrée politique - abamako.com

Fort de 523 associations, il se veut un soutien de taille pour la réélection du Président IBK à travers, entre autres, une large communication sur les actions du président de la République et des sensibilisations sur le retrait de cartes NINA















La rentrée politique du Mouvement politique Arc-en-ciel a eu lieu en grande pompe le jeudi 04 janvier 2018 à la Pyramide du souvenir sous la présence de son président Ismaël Diallo, des membres du bureau exécutif, des sympathisants et nombre d’invité.



L’occasion pour ce mouvement qui est devenu la postérité du Mouvement « An SONA » de partager ses objectifs et ses actions qui sous-tendent le regroupement des associations qui le composent, avec la presse. Selon les responsables du Mouvement, le cap est fixé pour communiquer largement sur les actions du président IBK afin de les rendre plus audibles et plus visibles. Les membres et sympathisants du Mouvement Arc-en-Ciel entendent d’être un soutien de taille pour la réélection du Président IBK en 2018 ce, à travers une large communication sur les actions du président de la République, des actions de sensibilisation sur le retrait massif de cartes NINA, et d’autres actions citoyennes.



Le conférencier principal, Ismael Diallo a souligné que le Mouvement patriotique Arc-en-ciel est une coalition d’associations de soutien à IBK, composée de 523 associations présentes dans toutes les communes de Bamako, dans toutes les régions et à l’extérieur (Côte d’Ivoire, France, Italie, Espagne). A l’en croire, « Arc-en-Ciel » va œuvrer au renforcement de l’unité nationale, de la paix, de la démocratie, de la cohésion sociale ; à la promotion des droits des femmes, de l’enfant et de la famille ; la lutte contre toutes formes de discrimination et la promotion, valorisation et à la défense des symboles de la République.



Il a annoncé qu’à partir de cette rentrée politique, c’est le ton de plusieurs activités qui est donné. Il s’agit des manifestations sur toute l’étendue du territoire national et l’installation de cellules et de coordinations à tous les niveaux. Il est notamment prévu l’organisation d’une campagne de sensibilisation pour la non-violence en milieu scolaire et universitaire, des modules de formation en entreprenariat, des journées de salubrité mais aussi et surtout des séries de consultations auprès de certaines autorités coutumières et politiques, et initier le prix Ibrahim Boubacar Keita pour la paix.



Le président du Mouvement Arc-en-Ciel a réaffirmé leur indéfectible attachement Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita pour son leadership et le retour du Mali dans le concert des nations. Il dira que le Président IBK aspire à la paix, à la démocratie, à l’union nationale, à la cohésion sociale, à la réconciliation nationale et à la bonne gouvernance, avant de saluer au passage le retour de l’ancien président ATT au bercail.



Daniel KOURIBA