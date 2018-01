Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante : Rendez-vous à Bamako du 23 au 24 Janvier prochain - abamako.com

Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante : Rendez-vous à Bamako du 23 au 24 Janvier prochain Publié le lundi 8 janvier 2018 | Le 22 Septembre

En prélude à l’organisation de la 1ère édition de la Journée mondiale de la Culture africaine et afro-descendante (JMCA), prévue du 23 au 24 décembre prochain à Bamako, sous le Haut parrainage du Président de la République, SEM Ibrahim Boubacar Keita, la Commission d’organisation de l’évènement a organisé une conférence de presse pour faire le point des préparatifs et annoncer les activités programmées. C’était le jeudi 4 janvier dernier à la Maison de la presse. La conférence était animée par le ministre Adama Samassékou, président de la Commission d’organisation qui avait à ses côtés Johon Ayité Dossavi, président fondateur du Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels (RAPEC), Pierre Saye, représentant de l’UNESCO et le chef de cabinet du ministère de la Culture, Almamy Kourechi.



Cette première édition de la JMCA sera organisée par le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Culture en partenariat avec le Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs Culturels, la représentation de l’UNESCO au Mali et d’autres partenaires.



Afin de rendre hommage aux pays qui ont ratifié la Charte de la renaissance culturelle africaine et encourager les autres à le faire, le Comité international pour la mobilisation de la JMCA a sollicité et obtenu du Gouvernement du Mali, premier pays à avoir ratifié cette Charte, l’organisation de la première édition de la JMCA, a indiqué le conférencier.



Cette célébration de la culture africaine entend, selon le ministre Adama Samassékou, fédérer les forces et les énergies autour de la Charte de la renaissance culturelle africaine, en vue de faire des arts et de la culture un facteur véritable de développement économique et social du continent africain. L’objectif de la JMCA, s’inscrit principalement dans le cadre de la promotion de la Charte de la renaissance Culturelle africaine auprès de nos Etats et de son appropriation pleine et entière par les populations africaines et afro-descendantes a expliqué Adama Samassékou.



Prévu pour deux jours, l’évènement consistera en un alliage entre des espaces d’échanges intellectuels et des espaces de présentation dynamique et physique de la quintessence de la culture africaine. Ces deux jours seront articulés entre une dimension réflexive et des actives festives a ajouté le président de la Commission d’organisation.



Entre autres activités prévues au programme au cours de cette 1ère édition : l’ouverture du village panafricain ; la conférence d’inaugurale sur la Charte de la renaissance culturelle africaine ; visites de stands et de sites; animation des panels thématique sur la Charte. Des thématiques sur la diversité culturelle et linguistique, socle du nouveau panafricanisme et de la renaissance africaine. Toutes ses activités se dérouleront au Palais de la Culture Amadou Hampatè Ba.



Pour la réussite de cette première édition, la Commission d’organisation, à travers son président, a sollicité l’accompagnement de la presse en vue d’une large communication autour de l’évènement.



AMTouré