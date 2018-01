Sports : Le nouveau ministre rencontre la presse - abamako.com

Publié le lundi 8 janvier 2018 | Le 22 Septembre

« J’ai eu des échanges francs avec une bonne partie des belligérants. J’ai réussi à calmer les esprits, à apaiser les cœurs» Ce sont là les mots du nouveau ministre des Sports Jean Claude Sidibé, parlant de la crise que traverse le monde du football dans notre pays. C’était le jeudi 4 janvier dernier au Stade Ouezzin Coulibaly.







Moins d’une semaine après sa nomination à la tête du département des sports, Jean Claude Sidibé a rencontré la presse nationale pour nouer les contacts et lui expliquer sa feuille de route. « Je voudrais demander à la presse de calmer le jeu. Les différents protagonistes ont accepté de calmer le jeu. Il faut que nous aussi au niveau de la presse, on prône l’apaisement. » Dans son intervention, le nouveau ministre des Sports a rappelé que les premiers auteurs de la crise ne sont autres que les acteurs du football eux mêmes. « Le football roi est malade. Malade de par la faute de nous-mêmes ; nous les dirigeants sportifs, malade de notre égoïsme, malade du faite que chacun veut être président. Ce qui fait que c’est difficile de trouver un consensus. Depuis trois ans toutes sortes d’autorités ont intervenu pour essayer de trouver une solution au problème sans jamais y parvenir » a-t-il indiqué. « Nommé il ya quelques jours seulement, j’ai tenté un dernier baroud hier, je n’ai pas pu réussir non plus, mais j’ai réussi à calmer les esprits, à apaiser les cœurs, j’ai eu des échanges francs avec une bonne partie des belligérants » a ajouté le nouveau ministre des Sports.



Il a par ailleurs profité de l’occasion pour inviter les hommes de médias à calmer le jeu à l’image des différents « protagonistes » « les différents protagonistes ont accepté de calmer le jeu, il faut que nous aussi au niveau de la presse, on prône l’apaisement». Depuis sa nomination, le nouveau ministre ne cesse rencontrer les acteurs du sport roi au Mali. Avant de terminer, l’ancien président de la fédération malienne de Basketball a dressé le portrait de ce que doit être le Comité de normalisation, « je ne doute pas que les personnes qui vont constituer le CONOR vont travailler avec la plus grande neutralité avec toutes les parties.»



Mohamed Naman Keita