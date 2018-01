Direction de la douane : Objectif 600 milliards de FCFA en 2018 - abamako.com

Économie Direction de la douane : Objectif 600 milliards de FCFA en 2018 Publié le lundi 8 janvier 2018 | Le 22 Septembre

50 milliards de FCFA pour le mois d’août, 52, 3 milliards de FCFA en novembre dernier et 50,1milliards déjà récoltés pour le mois de décembre en cours de compilation. Décidemment, sous la direction d’Aly Coulibaly, les services de la douane malienne ne finissent plus de battre les records en termes de mobilisation de recette fiscale.











Une performance qui n’a pas échappé aux plus hautes autorités. Ces dernières ont poussé les plus hautes autorités à mettre la barre un peu plus haut. Ainsi de 523 milliards d’objectif annuel en 2017, les services de douane malienne devront mettre dans la caisse de l’Etat 600 milliards de FCFA pour 2018.



Un défi certes difficile dans un contexte sécuritaire très compliqué, mais pas impossible pour des soldats de frontière sous la conduite d’Aly Coulibaly.



Arrivé à la tête de la Douane malienne le 11 janvier 2017, Aly Coulibaly et ses collaborateurs arrivent à renflouer les caisses de trésoreries de l’Etat, avec seulement les recettes de trois régions, voire deux régions et demie, si l’on tient compte de l’insécurité persistante par endroits à Mopti et Ségou. Il n’a pas tardé avec ses collaborateurs à battre les records de son prédécesseur, Modibo Kane Keita. D’abord en fin janvier 2017, la Douane malienne, avait enregistré son tout premier record en recouvrant 46, 314 milliards de FCFA de recettes contre 42 milliards de FCFA en 2016 pour le Directeur sortant.



Rappelons que pour rendre plus efficaces les recouvrements et mieux assainir le secteur, en collaboration avec les partenaires français, l’administration de la douane malienne se dote sans cesse, depuis des ans, de logiciels avec système automatisé développé, et plus efficace tels que, le Système douanier automatique (SYDONIA), le SYDONIA ++, le SYDONIA World. Et la consécration en 2014, avec la dotation du système douanier malien par la France d’un Data center très performant pour un coût de 1milliard de FCFA.



M.N. KEITA