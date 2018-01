Education Nationale: Préavis de 408 heures ! - abamako.com

Publié le lundi 8 janvier 2018 | Les Echos

Education Nationale: Préavis de 408 heures !

Le reste du mois de janvier risque d’être pris en otage par les syndicats de l'éducation nationale, signataires de l’accord du 15 octobre. Ils ont déposé le mardi 10 janvier un préavis de grève 408 heures en fonction des jours ouvrables avec rétention de note. Ainsi du mardi 9 janvier au vendredi 12, lundi 15 au vendredi 19, lundi 22 au vendredi 26 et du lundi 29 au vendredi 31 janvier 2018 les activités pédagogiques seront suspendues au fondamental et au secondaire de l'enseignement normal.



Le préavis de grève de ces 408 h a été déposé sur la table du ministre du Travail et de la Fonction publique avec ampliation aux départements concernés.

Les 6 syndicats signataires ont deux points de revendications sur la table : l'adoption immédiate du projet de loi portant statut du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale. Le second point porte sur l'application de cette loi. La rétention de notes est avec effet immédiat.

Une rencontre est prévue à partir de ce lundi avec le nouveau ministre de l’Education nationale pour trouver un terrain d’entente.

Aminata Traoré