En déplacement au Mali, Fally fait don d’un chèque de 10 millions - abamako.com

Art et Culture En déplacement au Mali, Fally fait don d'un chèque de 10 millions Publié le lundi 8 janvier 2018

© aBamako.com par A S

Remise de chèque aux orphelins du camp par la fondation Fally Ipupa

La fondation Fally Ipupa a remis un de dix millions aux orphelins du camp le 7 Janvier 2018. Tweet

L’artiste Fally Ipupa a fait un geste historique à travers sa fondation « Fally Ipupa Fondation » hier dimanche 07 janvier 2018 au Mali. En effet, de passage dans ce pays pour un engagement professionnel, l’artiste congolais Fally Ipupa a fait parler son cœur à l’égard des familles des militaires et paramilitaires disparus.



Aux ayants-droit des soldats tombés, l’auteur de la chanson « Eloko oyo » très en vogue actuellement a fait preuve d’une grande générosité en offrant la somme de 10 millions de francs.



Un don réceptionné par la Première Dame du Mali qui présidait cette cérémonie de remise de chèque. C’était en présence de plusieurs autorités gouvernementales et de militaires maliens, dans un camp militaire. Un geste de ‘’Fally Ipupa Fondation’’ salué par tout le Mali et les Africains en général.



Par A.K