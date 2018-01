Pour non-paiement d’impôts, Africable Télévision fermée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pour non-paiement d’impôts, Africable Télévision fermée Publié le lundi 8 janvier 2018 | Malinet

Tweet

Les locaux de Africable télévision, sis à Sogoniko en Commune VI du district, connait une phase sombre de son histoire.



Ce lundi 8 janvier, le service fiscal a fermé les locaux de la chaîne panafricaine généraliste faute de non payement d’impôts. Cette histoire est loin de connaitre son épilogue, car selon notre source cette chaîne, dans les viseurs du pouvoir, se réserverait depuis plus d’un an de payer des impôts au Centre VI des impôts du District de Bamako.



Par ailleurs, d’autres sources indiquaient que les locaux d’Africable télévision avaient été scellés par les Impôts ce lundi matin, à cause de sa ligne éditoriale. En effet, cette information qui ne s’’est pas avérée.



Selon Sékou Tangara, Directeur de Programme Africable télévision, “Avec la programmation numérique, les émissions préalablement stockées dans le serveur sont diffusées jusqu’au dernier fichier”.



Affaire à suivre….



Poulo/malinet.net