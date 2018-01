Parti présidentiel(RPM) : Le député Niamé Keïta claque la porte - abamako.com

News Politique Article Politique Parti présidentiel(RPM) : Le député Niamé Keïta claque la porte Publié le lundi 8 janvier 2018 | mali24.info

Rien ne va plus dans le parti Rassemblement Pour le Mali (Rpm), non moins parti présidentiel. Après le départ de cinq députés du parti majoritaire à l’ADP Maliba, c’est le tour de Niamé Keita, député Rpm élu à Nara dans la région de Koulikoro de claquer la porte avec fracas. L’intéressé lui-même a confirmé l’information par le terme un peu militaire « Affirmatif ». Si pour le moment, l’ancien directeur général de la police nationale refuse de donner les raisons de sa démission, la question est de savoir quelle sera la destination pour le général député Niamé Keita en quelques mois des élections présidentielles.



On se souvient que le fils du Président IBK, Karim Kéïta avait été préféré que le Niamé Kéïta pour diriger la commission défense de l’Assemblée Nationale du Mali.



Affaire à suivre



Dily Kane