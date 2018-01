Nantenin Keita, présidente de la Fondation Salif Keita pour les albinos : « A l’approche des élections, nous demandons aux autorités de nous protéger contre… » - abamako.com

Nantenin Keita, présidente de la Fondation Salif Keita pour les albinos : « A l'approche des élections, nous demandons aux autorités de nous protéger contre… » Publié le lundi 8 janvier 2018

Pour édifier l’opinion nationale et internationale sur la notion de l’albinisme en dénonçant les attaques contre les albinos, Nantenin Keita présidente de la fondation Salif Keita a rencontré la presse. C’était samedi 6 janvier 2018 au siège de la fondation.



Au cours de cet entretien avec les professionnels de médias, l’athlète de haut niveau non moins présidente de la fondation pour les albinos, Nantenin Keita a édifié l’assistance sur la notion de l’albinisme, la présentation de la fondation, les missions et les attaques contre les albinos.



Créée en 2006, la fondation pour les albinos est un organisme humanitaire qui œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des personnes atteintes d’albinisme. Elle se donne pour mission de sensibiliser et d’informer la population sur l’albinisme afin de gommer certaines croyances ; de distribuer aux jeunes albinos des crèmes solaires, chapeaux et lunettes de soleil afin de protéger la peau du soleil et des rayons Ultra-Violet (UV). Il s’agit aussi de faciliter l’accès des albinos aux soins et à la scolarité et enfin de soutenir moralement les albinos et leurs familles.



Parlant des attaques contre les albinos, Nantenin Keita a révélé que les personnes atteintes d’albinisme souffrent d’un double handicap notamment le handicap visuel dû à la particularité génétique et le handicap social généré par des croyances mystiques. « Nous avons des inquiétudes de tous genres à l’approche des élections et nous demandons aux autorités de nous protéger contre les personnes de moralité douteuse à notre égard » a-t-elle conclue en dénonçant aussi la stigmatisation et l’étiquetage des albinos dans la société.



Au cours de cette rencontre, une quantité énormes de kits de protection des albinos aux intempéries climatiques a été distribuée entre plusieurs dizaines d’albinos.



Ont pris part à cette conférence de presse Fatou Touré assistante de la présidente, Abdoul Guindo secrétaire permanent de la fondation.



Bourama Camara