Tombouctou : Un douanier abattu dans le quartier d’Abaradjou et son véhicule enlevé

Alboukader Toure dit Boxeur

Une nouvelle fois, un assassinat ciblé vient de se produire à Tombouctou. En effet, des individus armés non identifiés ont abattu, ce lundi 8 janvier, aux environs de 20 heures, un douanier répondant au nom de Alboukader Toure dit Boxeur.



Les assaillants qui étaient sur des motos ont ouvert le feu sur un regroupement dans lequel l’homme en question a été abattu. De sources dignes de foi, il a reçu plusieurs balles au niveau de la partie supérieure du corps ayant entraîné un saignement abondant. Il est décédé sur le coup. Il laisse derrière lui une veuve et des orphelins. Après avoir commis leur forfait, les assaillants ont aussitôt disparu dans la nature avec le véhicule 4x4 de la victime.



On ignore encore les raisons de ce meurtre ni les commanditaires. Toujours est-il que la ville de Tombouctou enregistre une forte présence des djihadistes, lesquels n’hésitent pas à s’en prendre à des individus soupçonnés de collaborer avec les forces françaises et internationales.