Almoustrat : le chacal, un danger pour les éleveurs de la commune de Tarkint Publié le mardi 9 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Le chacal, un danger pour les éleveurs de la commune de Tarkint à Gao. Selon des sources locales, ces animaux qui se déplacent en petit groupe dévorent plus de 15 têtes de mouton par jour. Selon des témoignages, les chacals rôdent autour du village le petit soir et passent à l’action en pleine nuit. Les conséquences sont désastreuses pour les éleveurs qui lancent un cri de cœur aux autorités pour un appui urgent.

BOUREM : la problématique de la scolarisation des filles débattue



La problématique de la scolarisation des filles débattue à Bourem dans la région de Gao. Le CAP du cercle, en collaboration avec l’UNICEF a tenu dimanche sa première réunion pour la promotion de la scolarisation des filles. Cette rencontre a permis de mieux informer les acteurs sur leur rôle et responsabilité pour une meilleure fréquentation scolaire par les filles.