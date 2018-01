Soumeylou Boubeye Maiga : Le plan d’action du PM dans les jours à venir - abamako.com

News



Politique Soumeylou Boubeye Maiga : Le plan d'action du PM dans les jours à venir Publié le mardi 9 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

© aBamako.com par A S

Passation des pouvoirs à la primature

Bamako, le 02 janvier 2018 la Passation des pouvoirs à la primature entre Boubèye Maïga et Abdoulaye Idrissa Maiga Tweet

En matière de sécurité, le nouveau Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a annoncé qu’il est temps d’aller au-delà des méthodes anciennes pour assurer la quiétude de nos concitoyens dans leurs activités respectives. Surtout dans le Centre du pays, il sera organisé une riposte doctrinale aux forces religieuses.

Selon SBM, malgré la signature d’un accord de paix en mai-juin 2015 pour isoler définitivement les jihadistes, les attaques se sont étendues au centre et au sud du pays, le phénomène gagne même les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger.



Pour une solution efficace dans une dynamique sous-régionale, il faut l’opérationnalisation effective de la Force du G5-Sahel. Cette Force conjointe doit monter en puissance avec 5000 hommes prévus d’ici le printemps 2018. Au centre, il est prévu la mise en place d’un service public itinérant en matière de santé, d’éducation et des activités économiques pour la population.



Au nom de la réconciliation et de la paix, SBM opte pour l’accentuation de la démobilisation, désarmement et réinsertion (DDR) afin d’empêcher aux terroristes la facilité de recruter. S’agissant de “la Loi d’entente nationale” annoncée par le président de la République dans son adresse de nouvel an, il s’agit de citoyens qui se sont retrouvés dans ces histoires sans commettre l’irréparable et qui sont prêts à renoncer aux violences sans avoir de “sang sur la main”.



Ces citoyens seront réinsérés dans le tissu social. Selon le nouveau Premier ministre, l’élection présidentielle de 2018 est tenable avec l’appui de la majorité et l’opposition dans un cadre de concertation qui existe déjà, pour une élection transparente et apaisée, acceptée par toutes les parties.



Moriba Camara avec rfi