Immigration : Des Maliens parmi les migrants portés disparus le week-end au large de la Libye - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Immigration : Des Maliens parmi les migrants portés disparus le week-end au large de la Libye Publié le mardi 9 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par A S

Arrivée de 150 Maliens de Libye

Bamako, le 30 décembre 2016 150 Maliens rapatriés de libye sont arrivés à l’école de Sogoniko Tweet

Dix migrants ont péri et plus d’une soixantaine d’autres, parmi lesquels des enfants, ont disparu ce week-end au large de la Libye. Selon l’OIM et le HCR, parmi les migrants qui se trouvaient à bord de ce canot figurent des Maliens.

KOULIKORO : fin de la grève des chauffeurs transporteurs de sable et gravier



Fin hier de la grève des chauffeurs transporteurs de sable et gravier à Koulikoro. Après une semaine d’arrêt de travail, les grévistes ont finalement accepté le payement de la taxe de sortie par chargement fixée à 1000 FCFA par la mairie.