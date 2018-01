Le Ministre des Sports, visite les Stades Ouinzzin Coulibaly, Mamadou Konaté et le palais des sports Salamatou Maiga - abamako.com

Publié le mardi 9 janvier 2018

© aBamako.com par FS

Dans le cadre de sa prise de contact avec les infrastructures relevant de son département, le ministre des Sports Me Jean Claude Sidibé a visité ce matin, les stades Ouinzzin Coulibaly, Mamadou Konaté et le Palais des sports. Pour le ministre, cette série de visite vise à s’enquérir de l’état d’entretien des différents temples de notre sport. Si Me Jean Claude Sidibé s’est réjoui de l’état du stade Mamadou Konaté et du Palais des sports, il a fait des remarques au stade Ouinzzin Coulibaly.



Sur le champ, il a instruit la convocation de l’entreprise en charge des travaux pour trouver la solution. Pour le ministre, il est inconcevable que tel joyau hérité des temps immémoriaux puisse rester dans une telle situation.

En plus des infrastructures, Me Jean Claude Sidibé sillonnera également les terrains d’entrainement des équipes de première division. Occasion pour lui de prôner la réconciliation des cœurs et des esprits.



Cellule de communication MS